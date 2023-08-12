Kaza masrafı devletten! Kaza yapanın sağlık giderlerini sigorta karşılıyor...





ÖZELDE TEDAVİ VAR

Trafik kazası sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler, diğer bütün resmî ve özel sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmet bedelleri karşılanıyor. Acil hallerde SGK ile sözleşmesiz de olsa tüm sağlık hizmet sunucularınca verilen sağlık hizmet bedelleri karşılanıyor. Trafik kazasına bağlı ilk başvuru sözleşmesiz bir sağlık hizmet sunucusuna oldu ise burada devam eden tedaviler SUT ve ekleri esas alınarak ödeniyor. Ancak bu süre 6 ayı geçemiyor. Trafik kazası nedeniyle verilen sağlık hizmetleri kazadaki kusur oranına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler doğrultusunda karşılanıyor. Kusur oranı kazazedeye sağlık hizmeti sunulmasını etkileyen bir husus olmayıp, gerektiğinde hukuki süreçlerde kullanılıyor.





ESTETİK DE KARŞILANIR

Estetik amaçlı yapıldığı tespit edilen sağlık hizmetlerine ilişkin giderler ödenmiyor. Ancak, kaza nedeniyle vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan müdahaleler ve ameliyatlar karşılanıyor. Fizik tedavi hizmetlerinin tamamı ödeniyor. Trafik kazası ile ilgili beyan ve ilgili belgeler ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan Kurum ile sözleşmeli birimlere başvurulabiliyor. İstisnai olarak trafik kazası sonrası gerekli görülen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının süre, seans ve bölge kontrollerinde, trafik kazası ile ilişkili olmayan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları dikkate alınmıyor.





TIBBİ MALZEME SINIRSIZ

Kazazedelerin gereksinimi olan ilaç ve tıbbi malzemeler karşılanıyor. Hasta alt bezi ve sonda gibi malzemeler, Sözleşmeli satış merkezleri, eczanelerden alınabilir. .Hasta reçetesi, rapor ve trafik kazası ile ilgili belgeler ile temin edilebiliyor.





YOĞUN BAKIMDA İLAVE ÜCRET ALINMIYOR

Kaza nedeniyle ilk müdahalenin sözleşmesiz hastanede yapılması durumunda, SUT hükümlerine göre yoğun bakım hizmetlerinden ilave ücret alınmıyor. Trafik kazasına bağlı acil hal durumu sona erdikten sonra Kurumla sözleşmeli, vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum kuruluşlarınca Kurum tarafından belirlenen oranı geçmemek kaydıyla ilave ücret alınabiliyor. SUT'ta ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri haller ve kişiler tanımlanıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN