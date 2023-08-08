Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan OVP açıklaması: Perspektifimiz tek haneli enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayında kamuoyuna duyurulması beklenen Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında istişarelerin sürdüğünü belirterek, "Finans kesimiyle olan görüşmemizi cuma günü İstanbul Finans Merkezi'nde yapacağız. Bankalar Birliği, kamu-özel sektör temsilcileri, banka genel müdürleri dolayısıyla finans kesimini temsil eden önemli aktörler olacak. Onların önümüzdeki 3 yıla ilişkin bakışı, beklentileri konuşulacak." dedi.
"YAPISAL DÖNÜŞÜMLER HER TÜRLÜ KÖKLÜ DEĞİŞİMİ KAPSIYOR"
Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.