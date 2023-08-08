En gözde kiracı bekarlar: Ev sahiplerinin kriterleri değişti!

Son dönemde kiracı-mal sahibi uyuşmazlıklarından dolayı yeni kiralanacak konutlarda artık aile yerine bekar veya öğrenci aranıyor. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yüzde 25 artış sınırlamasının mal sahiplerinin, daha kısa dönemli ve evi istenildiğinde boşaltabilecek kiracılar aradığını söyledi.
Son dönemde günlük kiralamaların da arttığını sözlerine ekleyen Özelmacıklı, "Kısa dönemde dediğimiz sadece bekar ve öğrenci açısından değil. Evlerini eşyalı hale getirip yabancılara kira verenlerde olabilir. Turistik olarak kısa dönemli kiraya verenler de olabilir. Son dönemde bu tarz taşınmazlara talep de arttı.
Günlük kiralık evler Antalya gibi bölgelerde daha hareketli. Günlük kiralık evler genel olarak dijital platformlardan kiralanıyor. Bu platformlar Türkiye'den işletilmediği için ciddi bir vergi kaybı yaşanıyor. Bakanlık bu vergi kaybının önüne geçilmesiyle ilgili düzenlemeler yapıyor. Bu konuda vergi kaçağını önlemek ve kayıt altına almak için en önemli tavsiyemiz, tapu dairesi ile taşınmazların entegre olmasıdır" şeklinde konuştu.
GÜNÜBİRLİK KİRADA VERGİ YOK
Günübirlik vergi kaybı Trabzon'un yüzde 300'e yaklaşan kira artış oranlarıyla Türkiye genelinde ilk sırayı aldığı belirtildi. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Taflan, Trabzon'da aşırı kira artışları nedeniyle gençlerin düğün organizasyonlarını iptal etmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti. Taflan "Trabzon son dönemde yüzde 288 oranındaki kira artışlarıyla maalesef Türkiye'de birinci oldu. Gönlümüz şunu arzu eder; Trabzon değil de hiçbir ilde yani 81 ilde bu artışlar olmasın" dedi. Günübirlik evlerden ciddi anlamda kira alındığını bundan dolayı da devletin vergi kaybı olduğunu kaydeden Taflan "Sürece baktığımız zaman günlük evlerden çok ciddi anlamda kira alınıyor. Burada kanunen yapmış oldukları yasal değil, devletin zararı var, vergi kaybı var" dedi.