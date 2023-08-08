En gözde kiracı bekarlar: Ev sahiplerinin kriterleri değişti!

Son dönemde kiracı-mal sahibi uyuşmazlıklarından dolayı yeni kiralanacak konutlarda artık aile yerine bekar veya öğrenci aranıyor. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yüzde 25 artış sınırlamasının mal sahiplerinin, daha kısa dönemli ve evi istenildiğinde boşaltabilecek kiracılar aradığını söyledi. Son dönemde günlük kiralamaların da arttığını sözlerine ekleyen Özelmacıklı, "Kısa dönemde dediğimiz sadece bekar ve öğrenci açısından değil. Evlerini eşyalı hale getirip yabancılara kira verenlerde olabilir. Turistik olarak kısa dönemli kiraya verenler de olabilir. Son dönemde bu tarz taşınmazlara talep de arttı.

Günlük kiralık evler Antalya gibi bölgelerde daha hareketli. Günlük kiralık evler genel olarak dijital platformlardan kiralanıyor. Bu platformlar Türkiye'den işletilmediği için ciddi bir vergi kaybı yaşanıyor. Bakanlık bu vergi kaybının önüne geçilmesiyle ilgili düzenlemeler yapıyor. Bu konuda vergi kaçağını önlemek ve kayıt altına almak için en önemli tavsiyemiz, tapu dairesi ile taşınmazların entegre olmasıdır" şeklinde konuştu.