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Kabine toplantısı konuları neler? Ev hanımlarına emeklilik, vergisiz telefon, evlilik kredisi... KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kabine toplantıları, her iki haftada bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor. Beştepe'de bir araya gelen bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde, Türkiye'nin kritik konularını masaya yatırıyorlar. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 09:11 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 09:11
Kabine toplantısı konuları neler? Ev hanımlarına emeklilik, vergisiz telefon, evlilik kredisi... KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta?

Kabine toplantısı ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye gündemi ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabinenin tahıl koridoru anlaşması sorunu ve toplu sözleşme gündemiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ YARIN TOPLANIYOR I VİDEO İZLE

KABİNE TOPLANTISI TARİHİ

Son olarak 24 Temmuz 2023 tarihinde bir araya gelen Kabine'nin 7 Ağustos tarihinde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.
Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek. Memurları ilgilendiren toplu sözleşme sürecinin de kabinede görüşülmesi bekleniyor.

MASADAKİ KONULAR

Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek.

Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde olacak.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de Cumhurbaşkanlığı kabinesinin sıcak konu başlıkları olacak.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede yaraların sarılmasına dair son bilgiler paylaşılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.


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