Kabine toplantısı konuları neler? Ev hanımlarına emeklilik, vergisiz telefon, evlilik kredisi... KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta?

Kabine toplantısı ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye gündemi ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabinenin tahıl koridoru anlaşması sorunu ve toplu sözleşme gündemiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte detaylar... CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ YARIN TOPLANIYOR I VİDEO İZLE

KABİNE TOPLANTISI TARİHİ Son olarak 24 Temmuz 2023 tarihinde bir araya gelen Kabine'nin 7 Ağustos tarihinde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.