Salı sabahı emekliyi sevindiren duyuruyla başladı! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL promosyon jesti

Emekli sayısının 16 milyona ulaşması bankalar arasındaki rekabeti önemli ölçüde artırdı. Bankalar, emekli müşteri kitlesini genişletmek ve müşteri portföylerini çeşitlendirmek için çeşitli promosyon tekliflerine yönelerek yarışa girdi. Bazı bankalar emekli müşterilere 5 bin liradan 10 bin liraya kadar değişen özel promosyon fırsatları sağlıyor. Emekliler bankalar tarafından sunulan bu cazip fırsatları dikkatle değerlendirerek en uygun seçeneği belirlemeye çalışıyor.