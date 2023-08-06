Gözler Başkan Erdoğan'da! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Pazartesi günü toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine'nin gündeminde kritik konular yer alırken, en önemli başlıklar arasında Tahıl Koridoru'nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı olacak.

"TAHIL KORİDORU" KRİZİ ELE ALINACAK

Yeni haftada Kabine, dış politika gündemiyle toplanacak. Başkan Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifrelerini Kabine ile paylaşacak. Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği görüşülecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyaset mesaisine pazartesi günü Kabine Toplantısı ile devam edecek. Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek.

DIŞ YATIRIM ODAKLI EKONOMİ PLANI

Ekonomi de Kabine'nin önemli başlıklarından biri olacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantı çıktılarını Kabine üyeleriyle paylaşacak.



Dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı paylaşacak. Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

Hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur cephesinin beklentilerini başta Erdoğan olmak üzere Kabine'ye iletecek. İkinci toplantı öncesi ilk değerlendirme yapılacak.

DEPREM BÖLGESİ

Deprem bölgesinin yeniden inşası süreci de Kabine'nin olmazsa olmaz başlıkları arasında yer alıyor. Yürütülen çalışmalar ve anahtar teslim projelerde gelinen son durum değerlendirilecek.