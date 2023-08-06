FINDIK FİYAT LİSTESİ 2023! Fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? Sakarya, Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun, Düzce...

Hasat sezonu öncesi güncel fındık fiyatları gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temmuz sonunda fındık fiyatları açıklanmıştı. Buna göre TMO 2022 yılında fındık kalitesine göre kilogram başına 54 lira ile 46 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme yapmıştı. Peki 2023 yılında fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu?