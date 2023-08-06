FINDIK FİYAT LİSTESİ 2023! Fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? Sakarya, Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun, Düzce...

Hasat sezonu öncesi güncel fındık fiyatları gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temmuz sonunda fındık fiyatları açıklanmıştı. Buna göre TMO 2022 yılında fındık kalitesine göre kilogram başına 54 lira ile 46 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme yapmıştı. Peki 2023 yılında fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu?
FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI, NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Öncelikle 2023 yılı fındık taban fiyatlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Taban fiyatlar belirlendikten sonra bu fiyatların aşağısında satım alım işlemi yapılmayacak. Detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
GEÇTİĞİMİZ YIL FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?
2022 yılı fındık fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 2022'de TMO'nun fındık alım fiyatı ortalama 54 lira olarak belirlenmişti.