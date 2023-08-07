Emekliye çifte tazminat: Çalışan emeklilerin hakları nelerdir? Maaşları ve tazminatları nasıl hesaplanır?

Emekli aylığı almaya hak kazananların önemli bir bölümü çalışmaya devam ediyor. İş Kanunu'ndaki çarpıcı detaylar emekli çalışanların aylık ve kıdem tazminatında hak kayıplarının önüne geçtiği gibi gelirini de artırıyor.
Emekli olup kıdemini almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işten ayrılsın ister çıkarılsın tazminatını son alınan brüt ücret üzerinden almaya hak kazanır. Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışılması ya da emekli aylığını durdurarak çalışmaya devam şeklinde iki seçenek bulunuyor.