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Emekliye çifte tazminat: Çalışan emeklilerin hakları nelerdir? Maaşları ve tazminatları nasıl hesaplanır?

Emekli olup çalışmaya devam edenler, ilerleyen dönemde ister işten ayrılsın ister çıkarılsın, tazminatını son brüt ücret üzerinden almaya hak kazanır. İşveren işçinin emekliliğe hak kazandığını gerekçe göstererek iş akdini feshedemez. İki tazminat alınabilir.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 06:58
Emekliye çifte tazminat: Çalışan emeklilerin hakları nelerdir? Maaşları ve tazminatları nasıl hesaplanır?

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SESLİ DİNLE

Emekli aylığı almaya hak kazananların önemli bir bölümü çalışmaya devam ediyor. İş Kanunu'ndaki çarpıcı detaylar emekli çalışanların aylık ve kıdem tazminatında hak kayıplarının önüne geçtiği gibi gelirini de artırıyor.

Emekli olup kıdemini almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işten ayrılsın ister çıkarılsın tazminatını son alınan brüt ücret üzerinden almaya hak kazanır. Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışılması ya da emekli aylığını durdurarak çalışmaya devam şeklinde iki seçenek bulunuyor.

SSK'lı olarak 30 yıl çalışıp emekli olan kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılabilir. Aynı işyerinde yeniden çalışmaya devamı durumunda tazminatını hangi hallerde alabileceği farklılık gösteriyor.

Destek primi ödeyerek, aylığını kestirmeden çalışmaya devam eden kıdem tazminatı talep edemiyor. Ancak destek primi ödemek yerine emekli aylığını kestirip çalışmaya devam ederse istediği zaman işten ayrılarak kıdem tazminatını talep edebilir.

YARGI KARARI
Yargıtay kararlarına göre çalışanlar tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatını alabilir. Bu konudaki 5 yıllık zaman aşımı süresi de işçinin emeklilik nedeniyle sigorta çıkışının yapıldığı tarihten itibaren değil, işten tamamen ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

Özel sektör çalışanları sadece en son çalıştığı işyerinde geçen sürelere, memur da kamuda çalıştığı süre üzerinden tazminat alabilir Yargı kararlarına göre çalışanlar tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatını alabilir.

Beş yıllık zaman aşımı süresi de işçinin emeklilik nedeniyle sigorta çıkışının yapıldığı tarihten itibaren değil, işten tamamen ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlıyor. Sağlık sorunu nedeniyle işi bırakmanız halinde 20 yıllık tazminatınızı alarak ayrılabilirsiniz.



Kıdem tazminatını almadan çalışmaya devam edenler için ise emeklilikten önce ve sonraki toplam çalışma süresi birleştirilecek. İşten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücretiniz esas alınacak. İşten ayrılırken brüt ücretiniz 30 bin lira olduysa bu tutar esas alınacak.
Hazal ATEŞ

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