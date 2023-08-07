Emekliye çifte tazminat: Çalışan emeklilerin hakları nelerdir? Maaşları ve tazminatları nasıl hesaplanır?

YARGI KARARI

Yargıtay kararlarına göre çalışanlar tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatını alabilir. Bu konudaki 5 yıllık zaman aşımı süresi de işçinin emeklilik nedeniyle sigorta çıkışının yapıldığı tarihten itibaren değil, işten tamamen ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

Özel sektör çalışanları sadece en son çalıştığı işyerinde geçen sürelere, memur da kamuda çalıştığı süre üzerinden tazminat alabilir Yargı kararlarına göre çalışanlar tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatını alabilir.

Beş yıllık zaman aşımı süresi de işçinin emeklilik nedeniyle sigorta çıkışının yapıldığı tarihten itibaren değil, işten tamamen ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlıyor. Sağlık sorunu nedeniyle işi bırakmanız halinde 20 yıllık tazminatınızı alarak ayrılabilirsiniz.





Kıdem tazminatını almadan çalışmaya devam edenler için ise emeklilikten önce ve sonraki toplam çalışma süresi birleştirilecek. İşten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücretiniz esas alınacak. İşten ayrılırken brüt ücretiniz 30 bin lira olduysa bu tutar esas alınacak.

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