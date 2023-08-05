Terörden temizlendi müjde üstüne müjde geldi: Gabar, Cudi ve Kato’dan sonra Pervari’de petrol heyecanı

Şırnak'ın Gabar ve Cudi Dağı bölgelerindeki petrolün çıkarılmasını ardından bir heyecanlandıran haberde Siirt'ten geldi. Terörden temizlenen Şırnak-Van üçgenindeki Pervari'nin kırsal alanında bir süre önce keşfedilen petrol rezervin çıkarılması için kuyuda sondaj çalışmasına başlandı.

Haziran ayında sondaj çalışmaları başlarken, söz konusu kuyuda da yüksek bir rezervin ve kaliteli petrolün olduğu tahmin ediliyor.

MÜJDELİ HABER BEKLENİYOR

Bölgenin petrol dâhil yer altı kaynakları bakımından zengin olduğuna dikkat çeken Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Siirt'in Pervari ilçesindeki Çatköy-1 Kuyusu'nda sondaj çalışması başlatıldığını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, Haziran ayında start verilen arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgularken, Gabar, Cudi ve Kato'dan sonra Pervari'den de müjdeli bir haberin gelmesini beklediklerini söyledi.