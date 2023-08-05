Gençlere iş kapısı açan süper teşvik: 3 yıl sürecek

KAZANCI BASİT USULDE OLANLAR

kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna bulunuyor. Kazançları basit usulde tespit edilenlerin söz konusu kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemekte olup, kanunda öngörülen diğer istisna ve indirimlerin kazançtan indirimi söz konusu olmuyor.

Genç girişimcilere yönelik olarak öngörülen kazanç istisnasının indirim konusu yapılmaması bu mükelleflerin genç girişimci şartlarına haiz olduğunun kabulüne engel teşkil etmiyor. Bu istisnadan yararlanan mükelleflere bağlı bulundukları vergi dairelerince istisna şartlarını taşıyıp taşımadıklarına dair yazı verilmesi mümkün.

YAŞ ŞARTINI KARŞILAMALI

Girişimci genç teşvik kapsamında kurduğu işten kazanç elde edemez, aldığı teşvik tutarının altında bir gelir elde ederse de yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek. Vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi halinde teşvikten yararlanılmayan tutar bir sonraki yıla devredilemeyecek.

Bu desteklerden yararlanabilmek için bağlı olunan vergi dairesinden "genç girişimcilerde kazanç istisnası" belgesi alınması gerekiyor. Bu belgeyle birlikte sosyal güvenlik il merkezleri ya da müdürlüklerine başvuruda bulunarak prim teşvikinden faydalanılabilecek.