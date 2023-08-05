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Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi hepsi listeye alındı! 100 bin işçiye kadro torba yasayla çıkacak! Kıdem ve maaş..

Uzun bir süredir kadro beklentisi içinde olan milyonlarca vatandaş, taşerona kadro düzenlemesini beklemekte ve umutla gelişmeleri takip etmektedir. Bu önemli adım, taşeron işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve istihdam güvencesine kavuşmaları konusundaki umutları daha da artırmıştır. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanması, taşeron işçilere kadro düzenlemesinin Meclis gündemine ne zaman geleceği konusundaki merakı daha da artırmıştır. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 09:30 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 09:30
Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi hepsi listeye alındı! 100 bin işçiye kadro torba yasayla çıkacak! Kıdem ve maaş..

Meclis'in açılmasına az bir zaman kala, taşeron işçilerin kadroya alınması ve diğer önemli konuların ele alınacağı 2. torba yasa, büyük bir öneme sahip. Uzun bir bekleyişin ardından taşeron işçiler, nihayet hak ettikleri kadroya kavuşuyor. Hükümetin planladığı 2. torba yasa, çalışmaların hız kesmeden sürdürülmesiyle birlikte planlanan zamanda yürürlüğe girecek. Bu sayede yaklaşık 100 bin taşeron işçi, kadro düzenlemesi ile güvenceli bir çalışma hayatına adım atacak. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar...

Taşeron işçilerin kadroya alınması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusundaki beklenen düzenlemeler sık sık gündeme geliyor. Meclis'in açılmasının ardından, işçileri ilgilendiren bu düzenlemeler, 2. torba yasa içerisinde ele alınması bekleniyor.

BAKAN BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Her bir dosyayı çözerek ilerliyoruz. Bu dosyaların birçoğunu çözdük. Önümüzde çözülecek dosyalar var. Mesela taşeron işçiler meselesi var, onu sonuçlandıramadık ama çözeceğiz. Önümüzdeki dönemde de biz varız. Bizim hükümetimiz çözecek. Sosyal devlet politikaları devam edecek Türkiye'de" ifadelerini kullamıştı.

"ÇALIŞMAMIZIN BÜYÜK BİR KISMINI TAMAMLADIK"

Bilgin'in taşerona kadro düzenlemesine ilişkin açıklaması şu şekildeudi

"Taşeron meselesine ilişkin de "Öncelikle bizim hükümetimiz döneminde KİT'lerde yaklaşık 800-900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyetteydi. Oradan kalan 80 bin kişi var, onlarla ilgili çalıştık ama onların dışında da yeni taşeron işletmeler var. Yani esas işe ait olan bütün hizmetlerin kamuda kamunun yapması gerekir. Taşeron geçici bir şey için alınır. Esas işleri kamuda kamu işçilerinin yapması lazım. Bu bakımdan da taşeronun çok münferit alanlarda, esas işte değil geçici işlerde kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Onun dışındakilerin hepsinin taşeron işçiliğine son verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum."

90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM

90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada yer alan geçici işçi düzenlemesi Meclis'ten geçti. Bu sorunun çözülmesiyle birlikte gözler taşerona kadro düzenelesine çevrildi.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını söyledi.

Erdem açıklamasında, "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz" dedi.

Meclis'e Gelecek!

Çalışmaların hız kesmeden sürdürülmesi ve torba yasanın planlanan zamanda yürürlüğe girmesiyle birlikte taşeron işçiler, uzun süredir bekledikleri kadroya kavuşmanın sevincini yaşayacaklar.

Bu düzenleme, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve güvence altına almaya yönelik önemli bir adım olacak. Taşeron işçiler, bugüne kadar geçici ve belirsiz çalışma koşullarında çalışıyorlardı. Kadro verilmesiyle birlikte, iş güvencesi sağlanacak ve sosyal haklardan daha kolay bir şekilde yararlanabilecekler.

Kadroya geçecek taşeron işçilerin şartları belli oldu mu?

Taşeron işçiye kadro şartları merak ediliyor. Taşeron işçiler kadroya alınmak için devlet memurluğuna atanmada gereken şartları taşıyacak.


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