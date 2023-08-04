T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana para yardımı! 1-2-3-4 çocuğu olanlar dikkat! Haneden bir kişi başvursa bile yetiyor

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının eğitimi ve bakımı için geçici bir süre verilen ekonomik destekler arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak yapılan SED destek ödemelerine başvurular ise hala devam ediyor. Bu destek hizmeti ile ihtiyaç sahibi ailelere finansal destek sağlanarak yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve çocukların eğitimine katkıda bulunulması hedefleniyor.