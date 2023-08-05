SGK girişi 1999-2000-2008 arası olana erken emeklilik tablosu çıktı! O kişiler de EYT’li olacak! 5 yıl içinde...

Son zamanlarda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( EYT ) yasasından yararlanmak isteyenlerin, sigortalarının geç yapıldığı veya işe girişleri bildirilmesine rağmen primlerinin ödenmediği durumlarla karşılaşıldığı belirtiliyor. Ancak bazı detaylar, emeklilik yolunu açma ve hatta işçilik alacaklarını alma imkanı sunuyor. Peki, nasıl EYT'li olunur? Hizmet tespiti nasıl olur? Zaman aşımı hangi illerde işlemez? İşte detaylar...

Çalıştığı halde girişi olmayan, geç bildirilen binlerce kişi EYT yasasından yararlanabilmek için iş mahkemelerine başvurdu. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olmasına karşın primi yatırılmayanlar dava sürecini başlatırken, İş Kanunu'ndaki bazı detaylar hem emeklilik kapısı açıyor hem de geliri artırıyor.

Çalıştığı halde işe başlangıcı bildirilmeyen ya da geç bildirilen dava açma hakkına sahip bulunuyor. Bu şekilde sigortasız çalışanlar sadece hizmet tespit davası değil, kıdem, ihbar, fazla mesai ücreti, kullanılmayan izin ücreti gibi işçilik alacakları için dava açabiliyor. Hem hizmet tespiti hem alacaklar için ayrı dava açılması gerekiyor. Ekim 2018'den itibaren başlayan uygulama nedeniyle işçilik alacakları için dava açmadan önce arabulucuya gitmek gerekiyor. Emekliliği öne çekecek, EYT'li yapacak detaylar şöyle: