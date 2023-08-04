TPAO yurt içi günlük petrol üretiminde rekor kırdı: 75 bin 52 varil!



TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesi'nde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldığı belirtilerek, "Bu sayede 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekorunu kırdık. #EnerjideBağımsızTürkiye hedefimize doğru adım adım gururla ilerliyoruz." ifadesi kullanıldı.

YENİ KEŞİFLER YOLDA: ORDU'DA DOĞALGAZ RİZE'DE PETROL...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada enerji ve madende rotayı "tam bağımsızlık" olarak ifade etmişti. Bakan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmalarda en büyük payı 29,7 milyar dolarla enerji projelerinin aldığını belirterek, bu ülkenin ilk etapta 4-5 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımına gireceğini söyledi. Açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulunan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Berat Albayrak dönemi çalışmalarının meyvesini verdiğine vurgu yaptı.