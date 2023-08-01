Berat Albayrak döneminde temelleri atıldı! Yeni keşifler yolda: Ordu’da doğalgaz Rize’de petrol...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve madende rotayı "tam bağımsızlık" olarak ifade etti. Bakan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmalarda en büyük payı 29,7 milyar dolarla enerji projelerinin aldığını belirterek, bu ülkenin ilk etapta 4-5 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımına gireceğini söyledi. Açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulunan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Berat Albayrak dönemi çalışmalarının meyvesini verdiğine vurgu yaptı

ÇITA YÜKSEK AMA GİDECEK ÇOK YER VAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar yaşanan son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktar şunları söyledi:

Türkiye'nin enerji talebi son 21 yılda üç katına çıktı. Enerjide iki ana eksen belirledik. Biri arz güvenliğimiz diğeri de dışa bağımlılığı azaltmak. Doğalgaz, petrol aramalarında netice almaya başladık. Ekonomide enerjiye o kadar büyük talep var ki mutlaka yerli ve yenilenebilir kaynaklarla karşılamamız gerekiyor. Gabar'la beraber Türkiyemizin günlük petrol tüketiminin yüzde 20'si milli imkânlarla karşılanacak. Gabar'da üretim günlük 100 bin varile gelince ülkede toplam üretim 200 bine gelecek. Ama 800 bin varili bulmamız gerekecek. Yani, çıta yüksek ve gidecek daha çok yolumuz var.