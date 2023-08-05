Hafta sonunu da kapsıyor! BİM KATALOG: 4 Ağustos 2023 müjdesi az evvel duyuruldu! Vakum makinesi 599 TL, soğan / patates saklama kabı 69 TL...

BİM 4 Ağuatos aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta BİM'de Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, Robot Süpürge RS 720 5.999 TL, 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.999 TL, Vakum Makinesi 599 TL. İşte BİM kataloğu...
BİM 4 Ağuatos aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta BİM'de Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, Robot Süpürge RS 720 5.999 TL, 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.999 TL, Vakum Makinesi 599 TL. İşte BİM kataloğu...
BİM 4 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kase
Borcam
Hikaye kitapları
Oyuncak
Kaşıklık