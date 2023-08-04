Borcu olanlar dikkat: MTV ikinci taksit son ödeme tarihi bugün! Vergi daireleri saat 21.00’e kadar açık olacak

VERGİ DAİRELERİ 21.00'A KADAR AÇIK Vergi daireleri ödemeler kapsamında saat 21.00'e kadar açık olacak. Yoğunluk olması durumunda son mükellefin işi bitene kadar 23.59'a kadar işlemlere devam edilecek. Bankalara yapılacak elektronik ödemeler de gün sonuna kadar sürecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi dairelerinin bugün saat 21.00'e kadar açık olacağını açıkladı.Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin yıllık Gelir Vergisi'nin ikinci, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödemesi, birinci ve ikinci taksitleri ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süreleri 4 Ağustos 2023 Cuma günü sona ermektedir. Bu çerçevede mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 4 Ağustos 2023 Cuma günü saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır. Belirlenen günde açık bulundurulacak vergi dairelerine ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve son mükellefin işlemleri bitinceye kadar vergi daireleri açık bulundurulacaktır" denildi.