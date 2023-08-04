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Memura-emekliye enflasyon farkı! Son TÜFE maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak'taki artış ne kadar bekleniyor?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak’taki enflasyon artışının, memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede belirlenecek zammına eklenecek farkın ipuçları geliyor. İşte detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 06:57
Memura-emekliye enflasyon farkı! Son TÜFE maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak’taki artış ne kadar bekleniyor?

Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon memur gözünü şimdiden Ocak zammına çevirdi. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme süreci heyecanla takip edilirken, enflasyon verileriyle de ipuçları geliyor.

Bu yılın ikinci yarısına ilişkin TÜFE verisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammını, memurların ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşmede belirlenecek Ocak artışına eklenecek farkı ortaya koyacak.

İLK VERİ GELDİ
TÜİK dün enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz'da TÜFE yüzde 9.49 olarak gerçekleşti. Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için böylece ilk veri yüzde 9.49 çıkmış oldu.

2024'ün Ocak ayına ilişkin zam oranı bu ay tamamlanacak toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanacak olan memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 6'lık oran aşıldığı için enflasyon farkı oluştu.

Temmuz'da çıkan yüzde 9.49'luk enflasyona göre fark yüzde 3.29 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının, memurların ve memur emeklilerinin ise farkının belli olması için 5 veri daha gerekiyor. Ancak ipuçları da var.

Merkez Bankası'nın tahminine göre 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur'luların enflasyon zammı yüzde 31.92, memurlar ve memur emeklilerinin Ocak artışına eklenecek enflasyon farkı da yüzde 24.45 çıkacak. Ayrıca ek iyileştirmeler de söz konusu olacak.

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