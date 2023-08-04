Memura-emekliye enflasyon farkı! Son TÜFE maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak’taki artış ne kadar bekleniyor?

Temmuz'da çıkan yüzde 9.49'luk enflasyona göre fark yüzde 3.29 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının, memurların ve memur emeklilerinin ise farkının belli olması için 5 veri daha gerekiyor. Ancak ipuçları da var.