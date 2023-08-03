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Memur zammında ilk ipucu! Toplu sözleşme artışına ek enflasyon farkı hesabı! İşte meslek meslek yeni maşlar

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak ayında maaşlarında yapılacak artışı öğrenmek için toplu sözleşme görüşmelerine kilitlenirken, ipuçları da geliyor. İşte detayları...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 10:48 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 11:07
Memur zammında ilk ipucu! Toplu sözleşme artışına ek enflasyon farkı hesabı! İşte meslek meslek yeni maşlar 1

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin önümüzdeki 2 yıla ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu başlarken, burada kararlaştırılacak ocak zammına eklenecek enflasyon farkı için ipuçları geliyor.

Memur zammında ilk ipucu! Toplu sözleşme artışına ek enflasyon farkı hesabı! İşte meslek meslek yeni maşlar 2

NASIL HESAPLANACAK?

Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına, Ocak'ta, bu ay tamamlanacak toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek zam oranı yansıtılacak. Ayrıca bir enflasyon farkı da söz konusu olacak. Bir önceki toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

Memur zammında ilk ipucu! Toplu sözleşme artışına ek enflasyon farkı hesabı! İşte meslek meslek yeni maşlar 3

NE KADAR ÇIKAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı.

Yüzde 9.49 çıkan bu orana göre ilk aydan yüzde 3.29 enflasyon farkı oluştu. Kesin fark için 5 aylık enflasyon verisinin daha belli olması gerekecek. Ancak ipuçları da var.

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