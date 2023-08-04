Ocak 2024 SSK BAĞKUR zamlı emekli maaşı için 6’da 1 veri tamam! Emeklinin heyecanla beklediği ilk haber dün sabah verildi

Temmuz ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 9,49 olarak açıklandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki maaş zammı için ilk veri ortaya çıktı. Temmuz ayı enflasyonu 6 aylık dönemdeki ilk veriyi oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9,49 olduğunu duyurdu. 2023 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki veriler emekli maaşları için belirleyici olacak. Şimdi gözler ilk verinin ardından maaşlar için yapılan hesaplamalara çevrildi. İlk veriye göre zamlı maaşlar kalem kalem hesaplandı.

GERİYE 5 VERİ KALDI Enflasyon zammı için 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisine bakılacak. İlk veri de geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9.49 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geriye 5 aylık enflasyon verisi kaldı.