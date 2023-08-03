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Ay ortası IBAN numarasına yatacak! 16 milyon emekliye 09.30'da 8.500 TL müjdesi geldi!

Emekliler, kendi ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun promosyon tekliflerini değerlendirerek, finansal açıdan avantajlı fırsatları yakalama şansına sahiptirler. 2023 yılı Temmuz ayının ilk haftalarında gerçekleşen emekli zammıyla birlikte, bankalar arasındaki promosyon yarışı da hız kazandı. Bu dönemde pek çok banka, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine çeşitli teklifler sunarak binlerce kişinin ilgisini çekti. Emekli promosyonları, emeklilere ek gelir sağlamaları ve finansal planlamalarını daha etkili şekilde yapmalarına yardımcı olmaları açısından büyük önem taşır.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 08:40 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 08:40
Ay ortası IBAN numarasına yatacak! 16 milyon emekliye 09.30’da 8.500 TL müjdesi geldi!

Özel ve kamu bankaların emeklilere yönelik promosyon teklifleri, temmuz emekli maaşlarına göre güncelleniyor. Rekabetin yoğun olduğu bu dönemde, çeşitli bankalar emekli müşterilere cazip teklifler ve yüksek promosyon fırsatları sunarak dikkat çekmeye çalışıyor. Bazı bankalar, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 10 bin liraya kadar varan promosyonlar sağlamayı vaat ediyor. Peki, ağustosta en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte detaylar...

İŞ BANKASI

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatiklerimiz aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, İnternet Şubesi'nden ve İşCep'ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.

YAPI KREDİ

1 Ağustos 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.


Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenir.

GARANTİ

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi! Emekli promosyon fırsatını kaçırmayın.

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ağustos 2023'tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

ALBARAKA

20 Ocak – 31 Ağustos tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka'ya taşıyan müşterilerimize 6.500 TL'ye varan promosyon ve 3.500 TL' ye varan ödül kazanma fırsatı!

Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 500 TL ödül kazanacaktır.

Ayrıca müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir.

QNB FİNANSBANK

8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a özel kredi QNB Finansbank'ta! Emeklilere özel avantajlı oranlardan yararlanmak ve detaylı bilgi için tıklayınız.
Yurtiçi diğer tüm banka ATM'lerinden Para Çekme, Para Yatırma veya Bakiye Sorgulama işlemlerini toplamda ayda iki defa ücretsiz gerçekleştirebilirler.

Bireysel İnternet Şube ve QNB Mobil'den yapılacak EFT saatlerinde ve TL havale işlemlerinde işlem ücreti muafiyeti ( haftasonu ve resmi tatil günleri dışında 09:00-16:00 saatleri arasında)



ZİRAAT KATILIM

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.



Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile almak isteyen müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Günümüzde emeklilik dönemi, birçok birey için hayatın keyifli anlarını yaşamanın ve rahat bir yaşam sürdürmenin zamanıdır. Emekliler, çalışma hayatlarının sonunda maddi anlamda rahatlamak ve ek gelir sağlamak amacıyla promosyon fırsatlarını değerlendirmektedirler. Özellikle 2023 yılı Temmuz ayının ilk haftalarında gerçekleşen emekli zammıyla birlikte, bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazandı. Bu dönemde pek çok banka, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine cazip teklifler sunarak binlerce kişinin ilgisini çekti.

Emekli promosyonları, emeklilere finansal anlamda ek güvence sağlamak ve hayatlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmelerini desteklemek amacıyla sunulan önemli fırsatlardır. Bankalar, emeklilerin ihtiyaçlarına uygun teklifler sunarak emeklilerin finansal planlamalarını daha etkin bir şekilde yapmalarını sağlamaktadırlar.

Her bankanın emekli promosyonları konusunda farklı teklifler sunduğu görülmektedir. Promosyon tutarları, ödeme zamanlamaları, ek hizmetler ve avantajlar bankadan bankaya farklılık gösterebilmektedir. Emekliler için en uygun promosyon teklifini seçerken, dikkat edilmesi gereken faktörler arasında promosyon tutarı, ödeme koşulları, bankanın genel müşteri hizmet kalitesi ve sunduğu diğer finansal ürünler yer almaktadır.


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