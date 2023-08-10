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Ağustos ayı TMO fındık fiyatı Ordu, Giresun, Trabzon il il güncel liste açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Fındık fiyatları açıklandı mı 2023?

Fındık, hem lezzeti hem de sağlık açısından önemli bir yiyecektir ve fındık fiyatları da sürekli olarak takip edilmektedir. Hem alıcılar hem de üreticiler, fındık fiyatlarının güncel durumunu yakından izliyor. Özellikle Ağustos ayında, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanacak olan fındık fiyatları merak konusu. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık fiyatlarını düzenlemek ve açıklamakla görevli kurumlardan biri. Ağustos ayında TMO'nun açıklayacağı fındık fiyatları, üreticiler ve alıcılar için büyük önem taşımaktadır. İşte 2023 yılı Ağustos ayı için beklenen gelişmeler ve güncellemeler...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 09:31 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 09:31
Ağustos ayı TMO fındık fiyatı Ordu, Giresun, Trabzon il il güncel liste açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Fındık fiyatları açıklandı mı 2023?

Fındık fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Alıcılar kadar üreticiler de her gün güncel fındık fiyatlarını takip ediyor. Geçen yıl fiyatlar 30 Temmuz'da ilan edilmişti. Peki, Fındık fiyatları açıklandı mı 2023? Ağustos ayı TMO fındık fiyatı Ordu, Giresun, Trabzon il il güncel liste açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

BAŞKAN ERDOĞAN FINDIK ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI I VİDEO İZLE

FINDIK FİYATLARI 2023

Başkan Erdoğan "Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Revant için 82,50 TL olarak belirlendi." dedi.

GİRESUN'DA FINDIK HASAT TARİHLERİ BELİRLENDİ

Giresun'da fındık hasadının sahil kesimi için 12 Ağustos, orta kesim için 17 Ağustos ve yüksek kesim için 24 Ağustos olarak belirlendiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 0-250 metre rakıma sahip sahil kesiminde hasadın 12 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

Hasadın 250-500 metre rakıma sahip orta kesimde 17 Ağustos ve 500 metre üzeri rakımlı kesimlerde 24 Ağustos'tan itibaren başlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dalda bulunan fındığın nem oranının yüzde 30'un altına düşmesi, fındık sert kabuğunun yüzde 75 oranında kızarması, danelerin sert kabuğunun içinden kolayca çıkabilmesi, iç fındık zar renginin koyu krem rengine dönüşmesi, sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan fındık dallarının sallandığı zaman mevcut meyvelerin yüzde 75'inin daldan döküldüğü belirlenince hasadın başlanması gerekir."

Açıklamada, tam hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıkların kurutulduktan sonra dıştaki meyve kabuklarının renginin donuk kalacağına işaret edilerek, "Erken hasat edildiği takdirde meyve kalitesi düşer, fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir ve kolay bozulur. İç dolgunluğu düştüğü için randıman düşük olur. Fındıkta aflatoksin oluşmaması için toplama tarihi resmi olarak ilan edildiği tarihten önce toplanılmamalıdır." ifadelerine yer verildi.


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