SGK, prim, yıl tablosu belirlendi: 1 yıl daha eklenecek! EYT’de staj ve çıraklık sigortası için yeni küme açıldı!

EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavutu. Şimdi de gözler staj ve çıraklık sigortasıyla ilgili yapılacak düzenlemelere çevrildi. Staj ve çıraklık sigortasına takılanlara emeklilik yolu açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Konu ile alakalı hükümet kanadından yeni açıklama geldi. Peki, staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına dahil edilecek mi? İşte merak edilenler...

Bu düzenlemeyle birlikte staj ve çıraklık yapanlar da beklenti içerisine girdi.

9 Eylül 1999 'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere yaş şartı kaldırıldı.

MEVCUT SİSTEM NASIL?

Mevcut düzenlemelere göre; staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor.

Dolasıyla burada emeklilik için gerekli olan primler yatırılmıyor.

Bu yüzden şu anki mevzuata göre staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, burada ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor.