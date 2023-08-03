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SGK, prim, yıl tablosu belirlendi: 1 yıl daha eklenecek! EYT'de staj ve çıraklık sigortası için yeni küme açıldı!

EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca kişinin emeklilik hakkı kazanmasıyla birlikte, şimdi gözler staj ve çıraklık sigortası düzenlemesine çevrildi. Hükümet tarafından yapılan önemli bir açıklama ile beklenen düzenleme kapsamında çıraklık sigorta girişi olanlar, bu dönemleri borçlanarak uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecekler. Çıraklık sigortası borçlanması, çıraklık dönemi boyunca sigortalı olarak çalışmamış ancak çıraklık eğitimi almış bireylerin, çıraklık dönemlerini borçlanarak sosyal güvenlik sistemine dahil edebilmelerini sağlayan bir düzenlemedir. Bu sayede çıraklık dönemleri emeklilik hesaplamalarına dahil edilir ve emeklilik süreci olumlu yönde etkilenir. İşte kimlerin kapsama alınacağı, düzenlemenin ne zaman çıkacağı ve diğer detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 08:33 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 08:33
SGK, prim, yıl tablosu belirlendi: 1 yıl daha eklenecek! EYT’de staj ve çıraklık sigortası için yeni küme açıldı!

EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavutu. Şimdi de gözler staj ve çıraklık sigortasıyla ilgili yapılacak düzenlemelere çevrildi. Staj ve çıraklık sigortasına takılanlara emeklilik yolu açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Konu ile alakalı hükümet kanadından yeni açıklama geldi. Peki, staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına dahil edilecek mi? İşte merak edilenler...

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açtı.

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere yaş şartı kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle birlikte staj ve çıraklık yapanlar da beklenti içerisine girdi.

MEVCUT SİSTEM NASIL?

Mevcut düzenlemelere göre; staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor.

Dolasıyla burada emeklilik için gerekli olan primler yatırılmıyor.

Bu yüzden şu anki mevzuata göre staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, burada ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor.

KİMLER İSTİSNA TUTULUYOR?

Burada iki istisna bulunuyor. Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.

1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor.

Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanamıyor.

Ancak staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.

Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor.

Dolayısıyla yaş ve prim şartı da düşüyor.

BAKAN NE SÖYLEDİ?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama çıraklık yapanları heyecanlandırmıştı.

Bilgin, stajın bir mağduriyet olmadığını belirterek, "Onlarla kimse bir iş akdi yapmıyor. Bu sebeple onların iş emeklilik primleri ödenmemiş oluyor. O yüzden mağduriyetten bahsedilemez. Çıraklıkta ise farklı bir durum mevcut. Bu sebeple çıraklığa yönelik çalışmalarımız var" demişti.

NE YAPILABİLİR?
Bu konuda atılacak yeni adım merakla bekleniyor.

Bu kişilere düzenleme kapsamında borçlanma imkanı verilmesi söz konusu olabilecek.

Beklenen olursa, çıraklık sigorta girişi olanlar, bu dönemler için borçlanma yaparak, söz konusu süreleri uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecek, işe başlangıç tarihi yapabilecek.

Böylece çıraklık yapanların işe başlangıç tarihleri geriye çekilecek.

KİMLER YARARLANIR?

Yani beklenen düzenleme gelirse, çıraklık sürelerinin sigorta süresi sayılması için borçlanma yapılması yetecek.

Çıraklığını 9 Eylül 1999 öncesinde yapmış ancak çalışmaya daha sonra başlamış olanlar, borçlanma yaparak sigorta başlangıcını çıraklık tarihi yapabilecek.

Bu sayede EYT kapsamına girebilecek.

PRİME DİKKAT!

Yapılacak düzenlemeden yararlanmak için geçmişte çıraklık yapmış olmak yetmeyecek.

Bu dönemde çıraklık sigortasının yapılmış ve kısa vadeli sigorta kollarına priminin yatırılmış olmasına bakılacak.

Çıraklık sigortası yapılmış ve primi yatırılmış kişiler yararlanabilecek.


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