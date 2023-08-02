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takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

SPK uyardı: Sosyal medyada hisse tuzağına dikkat!

Rekorlar serisini sürdüren borsaya yatırımcı ilgisi büyüyor. SPK ise uyarıyor: Sosyal medyada hisse pazarlayanların tuzağına düşmeyin. İşte sizler için derlediğimiz 2 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 06:56
SPK uyardı: Sosyal medyada hisse tuzağına dikkat!

Borsa İstanbul'da, Mayıs ayının son haftasında 4.400 seviyesinden başlayan yükseliş hız kesmeden devam ederken, endeks dün 7.297 puanla tarihi zirvesini yeniledi. Son 10 günde 700 bin yeni yerli yatırımcının geldiği, yabancıların da alımlarını sürdürdüğü borsaya ilgi artarken, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK), sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı önemli uyarılar geldi. SPK, 'sosyal medya mecraları', 'oluşturulan üyelik bazlı gruplar' ve 'sohbet odaları' üzerinden hisse senedi pazarlayan kişi veya kişiler ile bu kişi ya da kişilere karşı yatırımcıları uyardı.

3-5 YIL HAPİS CEZASI
Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağının hükme bağlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Bu kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bu gruplara giren yatırımcılar da suça iştirak etmektedir."

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA BİRİNCİSİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk yarısında Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı'nın birinci sırada yer aldığını kaydetti. İlk 5'teki havalimanları şöyle: İstanbul Havalimanı, Milano-MXP, Leipzig-Halle, Madrid, Köln-Bonn.



ZEYTİNYAĞI İHRACATINA YENİ TEDBİRLER GELDİ
Ticaret Bakanlığı "Dünyada azalan zeytinyağı rekoltesinin sebep olduğu artan dış talep ve dünya fiyatları sebebiyle önemli ölçüde yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yurt içi tüketici fiyatlarına olan olumsuz etkisinin devam ettiği kaydedilmiştir" açıklaması yaptı. Bu şartlar altında yeniden bir değerlendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Önümüzdeki hasat döneminin başlangıcına (1 Kasım 2023) kadar dökme veya varilli zeytinyağı ihracatına yönelik olarak ilave tedbirler yürürlüğe konulmuştur" denildi.



HEDEF YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER ARASINA GİRMEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Yılmaz, görüşmenin ana amacının, Eylül ayında paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program'la ilgili toplumsal kesimlerin fikirlerini almak ve bunları programa yansıtmak olduğunu söyledi. Yılmaz, asıl hedeflerinin, yüksek gelirli ve yüksek insani kalkınmışlığa sahip ülkeler arasına girmek olduğunu, bunu da bütün toplumsal kesimlerin katkısıyla yapmak durumunda olduklarını kaydetti.



SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GELİRİ ARTACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla ikinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattıklarını duyurdu. Bakan Koca, tüm sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi konular üzerinde çalışıldığını belirtti. 'Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı' çalışmasını yakında uygulama sürecine koyacaklarını söyleyen Koca, "Riske karşı devreye girmeye hazır, polisle irtibat halinde çalışacak yeni sistemin yazılımı tamamlanmak üzere" dedi.

POLİS AKADEMISİ'NE 2.500 ÖĞRENCİ ALINACAK
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos 2023'te 'http://www.pa.edu.tr' internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapılacak. e-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları, sınav başvuru ücreti ödenmeden gerçekleştirilecek. Sınava katılmak için 10 katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti için ücret ve hesap bilgileri "www.pa.edu. tr" internet sitesinden duyurulacak.

BDDK'DAN KREDİLERDE SIKILAŞTIRMA ADIMLARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik kredilerde sıkılaştırma adımları attı. Kurul tarafından sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verildi. Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmaması ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmaması kararlaştırıldı.

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