SPK uyardı: Sosyal medyada hisse tuzağına dikkat!

Borsa İstanbul'da, Mayıs ayının son haftasında 4.400 seviyesinden başlayan yükseliş hız kesmeden devam ederken, endeks dün 7.297 puanla tarihi zirvesini yeniledi. Son 10 günde 700 bin yeni yerli yatırımcının geldiği, yabancıların da alımlarını sürdürdüğü borsaya ilgi artarken, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK), sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı önemli uyarılar geldi. SPK, 'sosyal medya mecraları', 'oluşturulan üyelik bazlı gruplar' ve 'sohbet odaları' üzerinden hisse senedi pazarlayan kişi veya kişiler ile bu kişi ya da kişilere karşı yatırımcıları uyardı.

3-5 YIL HAPİS CEZASI

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağının hükme bağlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Bu kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bu gruplara giren yatırımcılar da suça iştirak etmektedir."