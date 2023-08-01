PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Galerileri

Ne altın alın ne de dolar! Şuan sudan ucuz bedava gibi görünen o yatırım aracı 32 TL olacak! Alan servet sahibi olacak!

Ekonomist Mert Başaran, son zamanlarda döviz ve piyasalarla ilgili yaptığı kritik değerlendirmelerle dikkat çekiyor. Özellikle gümüş yatırımı hakkında yaptığı açıklamalar, yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Başaran, gümüşün fiyatının şu anda bedava gibi göründüğünü, ancak ilerleyen zamanlarda 32 TL seviyesine ulaşabileceğini iddia ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 16:20 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 16:21
Ne altın alın ne de dolar! Şuan sudan ucuz bedava gibi görünen o yatırım aracı 32 TL olacak! Alan servet sahibi olacak! 1

Mert Başaran, yatırımcılara altın ve dolardan ziyade gümüş yatırımı yapmalarını öneriyor. Gümüş fiyatlarının şu anda yatırımcılar tarafından göz ardı edildiğini belirten Başaran, gelecekte gümüşün büyük bir değer kazanacağını ve 32 TL'ye kadar yükseleceğini ifade ediyor.

Ne altın alın ne de dolar! Şuan sudan ucuz bedava gibi görünen o yatırım aracı 32 TL olacak! Alan servet sahibi olacak! 2

ALTININ TAHTINI SALLAYACAK! GÜMÜŞ FİYATLARINA DİKKAT!

Mert Başaran'a göre gümüş fiyatları 29,90 TL seviyesine kadar yükselecek. Aynı dönemde altın fiyatlarının da rekor seviyelere çıkacağını vurgulayan Başaran, ons fiyatlarında artış bekliyor ve doların değer kazanmasının da gümüş fiyatlarındaki büyük artışa neden olacağını söylüyor.

Ne altın alın ne de dolar! Şuan sudan ucuz bedava gibi görünen o yatırım aracı 32 TL olacak! Alan servet sahibi olacak! 3

GÜMÜŞ: GÖZ ARDI EDİLEN DEĞERLİ YATIRIM!

Başaran, gümüşün altından daha fazla değer kazanabileceğine dikkat çekiyor ve gümüşün iyi bir yatırım aracı olduğunu vurguluyor. Yatırımcılar için gümüşün gelecekte büyük kazançlar sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.

SON DAKİKA