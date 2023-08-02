7.500,8.000,9.000 TL alanlara Ağustos ayında yeni liste çıktı! Emekli promosyon müjdesi az evvel geldi! 10.000 TL ek ödeme...

YAPI KREDİ 6 Nisan 2023 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenler, 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek. ING 3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) aylık geliri olanlara 5.100 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 5.950 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 7.650 TL

10.000 TL ve üzeri aylık geliri olanlara 8.500 TL nakit promosyon veriliyor.

İŞ BANKASI İş Bankası emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Buna göre maaş aralığı; 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL promosyon ödemesi alır.

TÜRKİYE FİNANS Türkiye Finans, emeklilere 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. SGK emekli aylığını 36 ay boyunca Türkiye Finans'tan alma taahhüdü veren müşteriler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon Taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 3.000 TL; 3.500 TL – 7.499 TL arasındaysa 3.500 TL; 7.500 TL – 9.999 TL arasındaysa 4.500 TL; 10.000 TL ve üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenecektir.

Ek promosyon tutarı için: 30 gün içerisinde en az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 250 TL; 3.500 TL – 7.499 TL arasındaysa 1.000 TL; 7.500 TL – 9.999 TL arasındaysa 1.500 TL; 10.000 TL ve üzerindeyse 2.000 TL ek nakit promosyon ödenecektir. Yedek Hesap başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan müşterimizin bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 250 TL; 3.500 TL – 7.499 TL arasındaysa 500 TL; 7.500 TL – 9.999 TL arasındaysa 500 TL; 10.000 TL ve üzerindeyse 500 TL ek nakit promosyon ödenecektir.

KUVEYT TÜRK 3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 4.800 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 5.600 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) emekli aylığı alanlara 7.200 TL, 10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 8.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.