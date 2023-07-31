Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan turizmde 2023 yılı ilk 6 ay verileriyle ilgili flaş açıklamalar

YURT DIŞINI ZİYARET EDENLERİN SAYISI ARTTI Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67 artarak 1 milyar 766 milyon 639 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 611 milyon 638 bin dolarını kişisel, 155 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72,7 artarak 2 milyon 877 bin 450 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 614 dolar olarak gerçekleşti.

2022'in 6 ayında %10,5 olan kalış süresi 2023'ün ilk 6 ayında 9.9 olarak gerçekleşti. Turizmde 21,7 milyar dolar gelir oldu, yüzde 27'lik artış var. Deprem sonrasındaki Seçim sürecinin olumsuz etkileri tam da bizim oteller için olan döneme denk geldi.

Serin havaların temmuz sonuna kadar uzaması. Başta Rusya ve Rusça konuşan vatandaşların geçmiş yıllarda konut alımlarının ve aldıkları konutlarda otel yerine kalmaları. Hatta yurtdışındaki turistlere evlerini kiralamaları.

Turist geçen sene 14 gece kaldığı yerde, bu sene 10 gece kalmış. Ya da geçen sene 5 yıldızlı otelde kalıyorsa bu sene 4 yıldızlı otelde kalmış. Bu çözüm yolları nedir dediğimiz zaman. En önemli şey pazar çeşitlemesi. Türkiye son 5 yılda çok fazla çalışma yapıyor.

Ürün çeşitlemesine, gastronomi, sağlık, eğitim, doğa, kültür ürünlerinin ön plana çıktığı tanıtımlar yapıyoruz. Tüm bu çeşitlemede başarılı olmak için etkili bir tanıtım gerçekleştiriyoruz. Türkiye, 200 ülkede tanıtım yapıyor. İlk 20'ye giremeyen Türkiye, son 5 yıllık dönemde ilk 2'ye kadar yükseldi. Yine TikTok'ta 3. sıraya geldi.

Sürdürülebilirlik dünyada en büyük kriterlerden biri olacak. 2023 sonuna kadar 1. kritier %30'u gerçekleşmiş oluyor. 2030 sonuna kadar kriterlerin tamamının gerçekleşmiş oluyor. Şu an itibarıyla 4132 otel sürdürülebilir belgesi aldı. Yıl sonuna kadar Türkiye'deki otellerin sürdürebilirlik belgesi alması. Türkiye olarak sürdürebilirlik belgesi olarak birinci sıraya yükseldik.