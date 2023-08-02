2 Ağustos 2023 1 LT benzin, mazot fiyatları ne kadar oldu? Total, Shell, PO, BP, Opet güncel akaryakıt fiyatları! BENZİNE MOTORİNE ZAM!

Benzin ve motorin fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent petrol ve dolar/TL'deki dalgalanmalar devam ediyor. Petroldeki yükseliş sonrası sektör temcilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları 2 Ağustos itibariyla yeniden belirlenecekti. Peki, 1 Ağustos 2023 1 LT benzin, mazot fiyatları ne kadar oldu? Motorine zam geldi mi? İşte detaylar ve güncel fiyatlar...

BRENT PETROL 3 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Brent petrol fiyatı 84 doları aşarak 20 Nisan'dan beri en yüksek seviyesini test etti.