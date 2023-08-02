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2 Ağustos 2023 1 LT benzin, mazot fiyatları ne kadar oldu? Total, Shell, PO, BP, Opet güncel akaryakıt fiyatları! BENZİNE MOTORİNE ZAM!

Ağustos ayına girerken, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolar/TL kuruyla beraber akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam yapılması bekleniyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarının artış göstermesi, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Peki, 2 Ağustos 2023 1 LT benzin, mazot fiyatları ne kadar oldu? Motorine zam geldi mi? İşte detaylar ve güncel fiyatlar...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 08:26 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 08:26
2 Ağustos 2023 1 LT benzin, mazot fiyatları ne kadar oldu? Total, Shell, PO, BP, Opet güncel akaryakıt fiyatları! BENZİNE MOTORİNE ZAM!

Benzin ve motorin fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent petrol ve dolar/TL'deki dalgalanmalar devam ediyor. Petroldeki yükseliş sonrası sektör temcilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları 2 Ağustos itibariyla yeniden belirlenecekti. Peki, 1 Ağustos 2023 1 LT benzin, mazot fiyatları ne kadar oldu? Motorine zam geldi mi? İşte detaylar ve güncel fiyatlar...

BRENT PETROL 3 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Brent petrol fiyatı 84 doları aşarak 20 Nisan'dan beri en yüksek seviyesini test etti.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim-zam haberi gelmedi.

MOTORİNE 1,07 TL ZAM BEKLENİYOR

Motorin fiyatları için yeni haftada da zam bekleniyor. Mazot fiyatı için 1 Ağustos 2023 Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL fiyat artışı bekleniyor. Motorine 28 Temmuz 2023 Cuma gününden geçerli olmak üzere 1,45 TL zam yapılmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'de benzin fiyatı ve motorin fiyatları:

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul 35,30 TL
Ankara 35,78 TL
İzmir 35,95 TL

1 Ağustos'tan itibaren motorine 1,07 TL zam bekleniyor.

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 36,05 TL
Ankara 36,53 TL
İzmir 36,63 TL

Benzine herhangi bir indirim, zam beklenmiyor.


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