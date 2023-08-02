Borsadan kapanış rekoru!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 90,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 148,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,15, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,94 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 1,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.