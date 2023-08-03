TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlara akşam onayı geldi! Hesaplara 5.098 TL yatacak! SGK’dan...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, Ağustos ayında da hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında yapılan zam sonrasında, Ağustos ayı evde bakım maaşı zamlı olarak hesaplara aktarılacak. Peki, ağustos ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? Temmuz 2023 zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu. Buna bağlı olarak evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında 5 bin 98 TL olacak.