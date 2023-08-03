TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlara akşam onayı geldi! Hesaplara 5.098 TL yatacak! SGK’dan...

Evde Bakım Maaşını Kimler Alabilir?
Evde bakım maaşı için, ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan tüm vatandaşlar başvurabilir.
Evde Bakım Maaşı Başvuru Şartları Neler?
-Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında kişinin engel oranının %50 ve üzeri olması, ağır engelli kısmında EVET ibaresinin verilmiş olması gerekmektedir.
-Engelli kişinin hayatını idame ettirebilmesi için (beslenme, temizlik, giyinmek, merdiven inip çıkmak vb.) başkasının yardımına ve bakımına muhtaç olması gerekmektedir.
-Gelir kriterlerinin, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun tespiti gerekmektedir.
Evde Bakım Maaşı için Gerekli Belgeler Neler?
Evde bakıma muhtaç kişi ve bakıcının kimlik fotokopileri
Devlet Hastanesi tarafından verilen ağır engelli raporu
Evde bakıma muhtaç kişinin iki adet vesikalık resmi
Evde bakıma muhtaç kişinin varsa vasi atanması için mahkeme raporu