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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 19:13 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 19:15

Borsa İstanbul'dan yeni rekor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,26 değer kazanarak günü 7.258,54 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.336,11 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 90,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 148,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,15, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,94 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 1,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de temmuz ayı ADP özel sektör istihdamının 324 bin artarak beklentileri aştığını ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi yavaşlatmak ve enflasyonu düşürmek için mücadele etmesine karşın istihdam piyasasının gücünü koruduğuna dikkati çekti.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon verisinin öne çıkacağını dile getirerek, yurt dışında BoE faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde ÜFE, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini aktardı.

Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 9,07 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.100 ve 7.200 seviyesinin destek, 7.300 ve 7.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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