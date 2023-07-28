Uzay ve Havacılık Teknolojisi Türkiye birincilerinin tercihi oldu!

Savunma sanayii alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını ve 'yeni Vecihileri' yetişecek olan Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, LGS birincileri eğitim alacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Savunma Sanayi Başkanlığı ile sektörün öncü kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesi olan Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mayıs ayında açılmıştı. Okul, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi yerleştirme ile ilk öğrencilerini aldı. 60 kişilik kontenjanı tamamen dolan okulu, 2 Türkiye birincisi tercih etti. Okul, BAYKAR, ASELSAN, HAVELSAN,

TUSAŞ, TAI ve ROKETSAN gibi savunma sanayisi şirketlerine mühendis yetiştirecek.

Burcu ŞEN

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