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Uzay ve Havacılık Teknolojisi Türkiye birincilerinin tercihi oldu!

Ankara'da açılan Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi yerleştirme ile ilk öğrencilerini aldı. 60 kişilik kontenjanı tamamen dolan okulu, 2 Türkiye 1'incisi de tercih ederken, puanı en düşük öğrenci 482 ile okula girdi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023 Güncelleme 28 Temmuz 2023
Uzay ve Havacılık Teknolojisi Türkiye birincilerinin tercihi oldu!

Savunma sanayii alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını ve 'yeni Vecihileri' yetişecek olan Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, LGS birincileri eğitim alacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Savunma Sanayi Başkanlığı ile sektörün öncü kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesi olan Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mayıs ayında açılmıştı. Okul, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi yerleştirme ile ilk öğrencilerini aldı. 60 kişilik kontenjanı tamamen dolan okulu, 2 Türkiye birincisi tercih etti. Okul, BAYKAR, ASELSAN, HAVELSAN,
TUSAŞ, TAI ve ROKETSAN gibi savunma sanayisi şirketlerine mühendis yetiştirecek.
Burcu ŞEN

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