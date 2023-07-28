Sezon sonu indirimi: Turizmde gözler yerli turiste çevrildi

Rusya, Ukrayna ve İngiltere gibi kaynak pazarlarımızdan gelen turistler ülkemizden ev satın aldı ya da kiralama yaptı. Sınırdan giren turist sayısında artış olsa da bu otellere yansımadı, oda doluluklarında sıkıntılar başladı."
SEKTÖRE CAN SİMİDİ OLUR
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurtiçi turizm pazarının sektör için bir can simidi olduğunu belirterek, otellere iç pazara özel indirim çağrısında bulundu.
Bağlıkaya, "Ege ve Akdeniz'de lüks ve üst segmentte yer alan tesisler yüzde 25-30 indirime gitti. Bazı otellerde ağustos indirimi yüzde 40'a kadar ulaşıyor. Lüks ve üst segment otellerde yaşanan bu fiyat indirimlerinin orta segmente doğru yayılmasını bekliyoruz" dedi.