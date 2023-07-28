Sezon sonu indirimi: Turizmde gözler yerli turiste çevrildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 60 milyon yabancı turist hedefi doğrultusunda ilerleme kaydedilse de otellerde beklenen doluluk oranları yakalanamıyor. Otel fiyatlarının yerli turist için çok yüksek kaldığını anlatan turizmciler, "En pahalı oda boş odadır. Oteller iç pazara özel bir indirim yapabilir" diyor.

ROTA ALTERNATİF ÜLKELER

Sabah gazetesinin haberine göre; turizmciler, Akdeniz'deki otellerin doluluk ortalamasının yüzde 70, Ege'de ise yüzde 60'larda kaldığını vurguladı.