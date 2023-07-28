Haksız rekabete geçit yok! Trendyol soruşturması tamam: 61 milyon liralık ceza

Rekabet Kurumu, Çinli Alibaba'ya ait olan Trendyol'un e-ticaret sektöründe rekabeti ihlal edip etmediğine ilişkin başlattığı soruşturmayı tamamladı. Kurum Trendyol'a 61 milyon 342 bin TL idari para cezası kesti.
AKSAKLIKLAR TESPİT EDİLDİ
Bilindiği üzere Türkiye'de faaliyet gösteren başlıca e-pazaryerleri arasında Trendyol, Hepsiburada, PttAVM, Amazon ve N11 geliyor. Rekabet Kurumu yakın zamanda e-pazaryeri platformları ile ilgili sektör incelemesi yapmış ve sektördeki aksaklıklarla ilgili tespitlerde bulunmuştu.