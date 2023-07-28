Haksız rekabete geçit yok! Trendyol soruşturması tamam: 61 milyon liralık ceza

Trendyol bundan sonra pazaryeri faaliyeti kapsamında elde ettiği gelirlerinin belirli bir oranının üzerinde reklam harcaması yapamayacak.

REKABET İHLAL EDİLDİ

E-pazaryerlerinde ürün aramalarında sonuçların sıralanması gibi birçok işlevi yerine getirirken algoritmalar kullanılıyor.

Bu kapsamda da Rekabet Kurulu tarafından alınan karar ile hâkim durumda olduğu tespit edilen Trendyol'un, algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığına, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğuna hükmedildi.

AYRI EKİP KURULACAK

4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ihlali niteliğindeki eylemleri nedeniyle Trendyol'a 61 milyon 342 bin TL para cezası uygulandı.