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    • Ekonomi
    • 12.07.2023 07:22
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    • 12.07.2023 07:22
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    E-ticaret pazarına 'algoritma' gölgesi: Rekabet Kurumu'nda Trendyol'a ceza kararı

    Rekabet Kurumu, Çinli Alibaba'ya ait Trendyol'un algoritmaya müdahale ederek, haksız rekabete yol açtığını belirledi. Şirketin savunmasını alan Rekabet Kurumu, idari para cezası uygulanması gerektiğine kanaat getirdi. Kararın 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    E-ticaret pazarına ’algoritma’ gölgesi

    Rekabet Kurumu, Çinli Alibaba'ya ait olan Trendyol'un e-ticaret sektöründe rekabeti ihlal edip etmediğine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında tarafları dinledi. Rekabet Kurumu Soruşturma Heyeti, yaptığı incelemede Trendyol'un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak haksız olarak avantaj sağladığını belirledi.

    ŞİRKETİN SAVUNMASI ALINDI
    Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığını yaptığı toplantıda DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin (Trendyol) e-ticaret pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğine ilişkin savunması alındı.

    Küle'nin açış konuşması ile başlayan toplantı daha sonra gizli oturum şeklinde devam ederken, toplantı öncesi Rekabet Kurumu Soruşturma Heyeti, şirkete ilişkin yaptığı tespit ve değerlendirmeleri paylaştı.

    CEZA KESİLMESİ TALEP EDİLDİ
    Sabah gazetesinin haberine göre; Soruşturma kapsamında, Trendyol'un rakip verilerinin kullanımı ve algoritmaya müdahale yoluyla kendi satıcılık faaliyetine avantaj sağlamak ve algoritmalara müdahale ile pazaryerindeki satıcılar arasında ayrımcılık yapmak suretiyle Rekabet Kanunu'nun ihlaline yol açıp açmadığı incelendi.

        Heyet, Trendyol'un çok kategorili e-pazaryeri pazarında hâkim durumda olduğu, firmanın algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği sonucuna vardı.

        Bu nedenle Trendyol'a idari para cezası uygulanması gerektiği ifade edildi.

        YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLMELİ
        Soruşturma heyeti, pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Trendyol'un özel markalı ürünlerine (Private Label) rakiplerine kıyasla avantaj sağlayacak nitelikte algoritma ve kodlama aracılığıyla yapılan müdahalelerden kaçınması yükümlülüğü getirilmesini talep etti.

        Pazaryeri faaliyeti kapsamında ürün sıralama ve marka filtreleme amaçlarıyla kullanılan algoritma modelleri üzerinde yapılan yapısal değişiklikleri ve ürün sıralama, marka filtreleme amaçlarıyla kullanılan algoritmalara ait tüm kodlar ile ürün sıralama ve marka filtreleme amaçlarıyla kullanılan algoritmalara etki eden tüm kodları versiyonlu ve doğruluğu inkâr edilemez şekilde 2 yıl süreyle saklama yükümlüğü getirilmesi istendi.

            Firmanın kendisine tanınan sürenin en geç bir ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini Kurum'a sunması talep edilirken, ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kurum'a rapor sunması yükümlülüğünün getirilmesi talep edildi.

            Trendyol'a bu kapsamdaki yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmemesi durumunda ise ilave bir idari para cezası kesilmesi de talep edildi.

            Rekabet Kurumu'nun nihai kararını 15 gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

            CİRONUN YÜZDE 10'UNA KADAR CEZA VERİLEBİLİR
            Rekabet Kurumu Soruşturma Heyeti, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, pazardaki hakim durumu kötüye kullanma ile ilgili 6. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Trendyol'a ceza kesilmesini önerirken, mevzuat Rekabet Kurumu'na şirketlerin cirosunun yüzde 10'una kadar ceza kesebilme yetkisi veriyor. Ancak cezalara ilişkin alt yönetmeliklerde yer alan hükümlere göre ceza oranının daha az oranda belirlenmesi de söz konusu olabiliyor.

                AYM KARARINI AÇIKLAYACAK
                Öte yandan e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanarak TBMM'ye sunulan yasa CHP tarafından Anayasa Mahkemesine taşınmış ve geçtiğimiz hafta AYM dosyayı gündemine alarak görüşmüştü.

                Cumhuriyet Gazetesi'ne çikolata kutusunda yasa aleyhinde haberler yapılması için 500 bin TL rüşvet verilmesi skandalı ile Türkiye'nin gündemine oturan yasa ile ilgili AYM nihai kararını yarın açıklayacak.

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                Haberler Ekonomi E-ticaret pazarına 'algoritma' gölgesi: Rekabet Kurumu'nda Trendyol'a ceza kararı
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