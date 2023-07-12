E-ticaret pazarına 'algoritma' gölgesi: Rekabet Kurumu'nda Trendyol'a ceza kararı

Rekabet Kurumu, Çinli Alibaba'ya ait olan Trendyol'un e-ticaret sektöründe rekabeti ihlal edip etmediğine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında tarafları dinledi. Rekabet Kurumu Soruşturma Heyeti, yaptığı incelemede Trendyol'un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak haksız olarak avantaj sağladığını belirledi.
ŞİRKETİN SAVUNMASI ALINDI
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığını yaptığı toplantıda DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin (Trendyol) e-ticaret pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğine ilişkin savunması alındı.
Küle'nin açış konuşması ile başlayan toplantı daha sonra gizli oturum şeklinde devam ederken, toplantı öncesi Rekabet Kurumu Soruşturma Heyeti, şirkete ilişkin yaptığı tespit ve değerlendirmeleri paylaştı.
CEZA KESİLMESİ TALEP EDİLDİ
Sabah gazetesinin haberine göre; Soruşturma kapsamında, Trendyol'un rakip verilerinin kullanımı ve algoritmaya müdahale yoluyla kendi satıcılık faaliyetine avantaj sağlamak ve algoritmalara müdahale ile pazaryerindeki satıcılar arasında ayrımcılık yapmak suretiyle Rekabet Kanunu'nun ihlaline yol açıp açmadığı incelendi.