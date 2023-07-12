E-ticaret pazarına 'algoritma' gölgesi: Rekabet Kurumu'nda Trendyol'a ceza kararı

Heyet, Trendyol'un çok kategorili e-pazaryeri pazarında hâkim durumda olduğu, firmanın algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği sonucuna vardı.