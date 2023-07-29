Nakit para şipşak veriliyor! 11 haneli TC kimlik numarası ile başvuran herkese 50.000 TL ödeme yapılıyor!

YAPIKREDİ
Yapı Kredi, müşterilerine esnek ödeme koşulları sunan bir başka önemli bankadır. Yapı Kredi'nin 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi kampanyası, ihtiyaç kredisi kullanacak müşterilere avantajlı bir seçenek sunuyor. Başvurular, Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi, kredi açılış tarihinden azami 120 gün sonrası olarak belirlenmektedir. Kampanya dahilindeki azami vade, 90 günlük öteleme imkânı ile birlikte 36 aydır.
İŞ BANKASI
İş Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Kredi tutarı 100.000 TL üzerinde olan krediler için vade 12 ay ile sınırlıdır. 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kredilerde vade süresi 24 ay olarak belirlenirken, 50.000 TL ve altındaki kredilerde ise azami 36 aylık bir vade uygulanmaktadır. Müşteriler, kredi kullanımı için İş Bankası şubelerini veya dijital kanalları tercih edebilirler.
TEB
TEB, uzun vade avantajları ile müşterilerine cazip kredi imkânları sunmaktadır. TEB İhtiyaç Kredisi, 36 aya varan vade seçenekleriyle müşterilere uygun taksit imkânları sağlamaktadır. Kredi tutarına bağlı olarak farklı vadeler belirlenmiştir.