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Nakit para şipşak veriliyor! 11 haneli TC kimlik numarası ile başvuran herkese 50.000 TL ödeme yapılıyor!

Türkiye genelinde faaliyet gösteren önemli bankalar, düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. İhtiyaçlarını karşılamak veya tüketimlerini artırmak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu avantajlı kredi olanaklarına yöneliyor. Halkbank, farklı ihtiyaçlarınız için sunduğu Hızlı Kredi ile müşterilerine kolaylık sağlıyor. Hızlı Kredi için en az 1.000 TL olmak üzere, 50.000 TL'ye kadar farklı vade seçenekleri sunuluyor.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 11:26 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 11:26
Nakit para şipşak veriliyor! 11 haneli TC kimlik numarası ile başvuran herkese 50.000 TL ödeme yapılıyor!

Bankaların sunduğu kredi kampanyaları, vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve tüketimlerini artırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Temmuz ayının sonuna gelindiğinde, bankaların yeni kampanya açıklamaları, tüketiciler tarafından merakla takip ediliyor. Bu kampanyalar arasında en çok ilgi görenler ise ihtiyaç ve tüketici kredileri oluyor.

HALKBANK

HALKBANK, farklı ihtiyaçlarınız için sunduğu Hızlı Kredi ile müşterilerine kolaylık sağlıyor. Hızlı Kredi için en az 1.000 TL olmak üzere, 50.000 TL'ye kadar farklı vade seçenekleri sunuluyor. 50.001 TL ile 70.000 TL arasında olan kredilerde ise 24 aya varan vade imkânı bulunuyor. Başvuru işlemleri, bankanın internet şubeleri üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, geniş müşteri kitlesine hitap eden kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar vade seçeneği sunulurken, 50.001 TL ile 100.000 TL arasındaki kredilerde vade süresi 24 aya kadar indiriliyor. 100.001 TL ve üzeri tutardaki kredilerde ise en uzun vade 12 ay olarak belirlenmiştir. Başvuru işlemleri, şubelerin yanı sıra internet ve mobil şubeler üzerinden de yapılabilmektedir.

YAPIKREDİ

Yapı Kredi, müşterilerine esnek ödeme koşulları sunan bir başka önemli bankadır. Yapı Kredi'nin 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi kampanyası, ihtiyaç kredisi kullanacak müşterilere avantajlı bir seçenek sunuyor. Başvurular, Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi, kredi açılış tarihinden azami 120 gün sonrası olarak belirlenmektedir. Kampanya dahilindeki azami vade, 90 günlük öteleme imkânı ile birlikte 36 aydır.

İŞ BANKASI

İş Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Kredi tutarı 100.000 TL üzerinde olan krediler için vade 12 ay ile sınırlıdır. 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kredilerde vade süresi 24 ay olarak belirlenirken, 50.000 TL ve altındaki kredilerde ise azami 36 aylık bir vade uygulanmaktadır. Müşteriler, kredi kullanımı için İş Bankası şubelerini veya dijital kanalları tercih edebilirler.

TEB

TEB, uzun vade avantajları ile müşterilerine cazip kredi imkânları sunmaktadır. TEB İhtiyaç Kredisi, 36 aya varan vade seçenekleriyle müşterilere uygun taksit imkânları sağlamaktadır. Kredi tutarına bağlı olarak farklı vadeler belirlenmiştir.

50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

Ziraat Bankası

Tüketici Kredisi

Faiz Oranı

%2,64

Aylık Taksit

2.440,18 TL

Toplam Ödeme

88.096,48 TL

Halkbank

Hızlı Kredi

Faiz Oranı

%2,69

Aylık Taksit

2.463,15 TL

Toplam Ödeme

88.960,90 TL

TEB

Aylık Taksit Tutarı

2.151 TL

Faiz Oranı

%1,99

Toplam Ödeme

77.733 TL

Türkiye İş Bankası

Aylık Taksit Tutarı

2.221 TL

Faiz Oranı

%2,15

Toplam Ödeme

80.232 TL

Yapı Kredi

Aylık Taksit Tutarı

2.603 TL

Faiz Oranı

%2,99

Toplam Ödeme

93.712 TL


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