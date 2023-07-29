Nakit para şipşak veriliyor! 11 haneli TC kimlik numarası ile başvuran herkese 50.000 TL ödeme yapılıyor!

Bankaların sunduğu kredi kampanyaları, vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve tüketimlerini artırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Temmuz ayının sonuna gelindiğinde, bankaların yeni kampanya açıklamaları, tüketiciler tarafından merakla takip ediliyor. Bu kampanyalar arasında en çok ilgi görenler ise ihtiyaç ve tüketici kredileri oluyor.

HALKBANK HALKBANK, farklı ihtiyaçlarınız için sunduğu Hızlı Kredi ile müşterilerine kolaylık sağlıyor. Hızlı Kredi için en az 1.000 TL olmak üzere, 50.000 TL'ye kadar farklı vade seçenekleri sunuluyor. 50.001 TL ile 70.000 TL arasında olan kredilerde ise 24 aya varan vade imkânı bulunuyor. Başvuru işlemleri, bankanın internet şubeleri üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.