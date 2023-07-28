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Atı alan Üsküdar`ı geçmeden bakın! Tapu sahiplerine büyük müjde! 60 aydır ödediğiniz paralar geri veriliyor!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) son dönemde emlak vergisiyle ilgili önemli bir emsal karara imza attı. Tek bir konutu olan ve 200 metrekareden büyük olmayan emekliler, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, ev hanımları ve işsizler, emlak vergisinden muaf tutulacaklar. Bu kararla birlikte, dar gelirli ve dezavantajlı kesimlerin mali yükleri bir nebze hafiflemiş olacak. Yapılan duyuruda, söz konusu kesime dahil olan tapu sahiplerinin, ödedikleri tüm emlak vergisi paralarını geriye dönük olarak son 5 yıl içinde talep edebilecekleri belirtiliyor.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 10:31 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 10:31
Atı alan Üsküdar`ı geçmeden bakın! Tapu sahiplerine büyük müjde! 60 aydır ödediğiniz paralar geri veriliyor!

Emlak vergisi ödemeleriyle ilgili önemli detaylar hakkında yapılan açıklamalara göre, milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren bu vergi ödemelerinin bazı kesimler için muafiyet sağlandığı belirtiliyor. Emlak vergisi iadesi için belediyelerin görevlendirildiği ve 14 Mayıs 2014 tarihli özelge gereği muafiyetten habersiz şekilde ödenen emlak vergisinin son 5 yıl içinde iadesinin yapıldığı ifade ediliyor.

Emlak vergisi iadesi için belediyelerin görevlendirildiği ve 14 Mayıs 2014 tarihli özelge gereği muafiyetten habersiz şekilde ödenen emlak vergisinin son 5 yıl içinde iadesinin yapıldığı ifade ediliyor.

Örnek olarak, eğer bir kişi emlak vergisi muafiyetinden habersiz olarak 7 yıl boyunca ödeme yapmışsa, geriye dönük olarak sadece son 5 yıl için iade talebinde bulunabileceği belirtiliyor. Zaman aşımı nedeniyle kalan 2 yıl için iade talep edilemeyeceği vurgulanıyor. Bu şekilde, emlak vergisi muafiyetinden yararlanan kesimlerin vergi iadelerini alabileceği ve mağduriyetin giderilebileceği ifade ediliyor.

Emlak vergisi, Türkiye'de taşınmaz mal sahipleri tarafından her yıl belediyelere ödenen bir vergi türüdür. Bu vergi, sahip olunan gayrimenkullerin (ev, arsa, iş yeri vb.) değeri üzerinden hesaplanır ve ödenir. Emlak vergisi, gayrimenkulün bulunduğu yerin belediyesi tarafından belirlenir ve tahsil edilir. Emlak vergisi, belediyelerin yerel gelir kaynaklarından biridir ve kamu hizmetlerine yönelik harcamaları finanse etmek amacıyla kullanılır. Vergi, her yılın başında belirlenen oranlarla hesaplanır ve mülk sahibine ödeme yapması için bildirimde bulunulur.

Emlak vergisi hesaplaması, gayrimenkulün bulunduğu yerin emlak vergisi değeri ve oranına göre yapılır. Genellikle emlak vergisi değeri, tapu kütüğündeki değer ile çevresindeki benzer gayrimenkullerin değerleri dikkate alınarak belirlenir. Vergi oranı ise belediyeden belediyeye değişebilir ve yerel yönetimler tarafından belirlenir.

Emlak vergisi, taşınmaz mal sahiplerinin yasal bir yükümlülüğüdür ve ödenmesi zorunludur. Vergiye zamanında ödeme yapılmadığında, gecikme zammı ve cezalar uygulanabilir. Emlak vergisi, belediyelerin hizmetlerini sürdürebilmek ve yerel ihtiyaçları karşılayabilmek için önemli bir gelir kaynağıdır. Aynı zamanda, gayrimenkul sahipleri için de düzenli bir vergi yükümlülüğüdür ve mülk sahipleri bu vergiyi zamanında ödemekle yasal sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar.


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