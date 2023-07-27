Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

"FAİZ ARTIRIMININ 2024'ÜN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE OLUMLU ETKİLERİ GÖRECEĞİZ" Faiz artırım kararlarımız miktarsal ve seçici kredi kararlarımızın birikimli olumlu etkilerinin bir kısmını 2023 sonunda, özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız.

"PARASAL SIKILAŞTIRMAYI GEREKTİĞİNDE KADEMELİ OLARAK GÜÇLENDİRECEĞİZ" Enflasyonu düşürmek için parasal sıkılaştırma dönemine başladık, gerektiği zaman, gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendireceğiz. Fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve almaya devam edeceğiz. Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz.

"ENFLASYON DÜŞECEK, POZİTİF BÜYÜME DEVAM EDECEK"

Kalıcı olarak gerileyen enflasyonu yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir. Enflasyondaki düşüşte döviz piyasasındaki istikrar ve gerilemeye başlayan küresel emtia fiyatları etkili olmuştur. Geniş kapsamlı gösterge seti Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde güçlenmeye işaret etmiştir. İç talep ve üretime ilişkin görünüm toplam talep koşullarının enflasyonist bir düzeyde seyrettiğine işaret etmektedir.

"DÖVİZ KURUNDA İSTİKRAR SAĞLANACAK"

Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının kapanması dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacaktır. Yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın etkileri, hizmet kanalıyla cari işlemler hesabında belirgin bir iyileşmeyi öngörmekteyiz. Parasal sıkılaştırma süreci döviz kuru istikrarını da destekleyecektir.

"TÜM ARAÇLARIMIZI ENFLASYON TEK HANEYE GELENE KADAR KULLANACAĞIZ"

Ücret artışlarının çoğu önümüzdeki birkaç ayda fiyatların çoğuna yansıyacaktır. Enflasyondaki ataletin kırılması beklentilerin çıpalanmasına bağlıdır. Para politikamızın hedefi fiyat istikrarıdır. Güçlü bir parasal sıkılaştırma sürecini Haziran ayında başlattık, bu sürecin kademeli, dengeli ve istikrarlı olacağını da vurguladık. Faiz artırımlarını miktarsal ve seçici kredi sıkılaştırmasıyla güçlendirerek enflasyonun ana eğilimini düşürmeyi ve beklentileri çıpalamayı düşünüyoruz.

Tüm araçlarımızı enflasyon tek haneye ve orta vadeli hedefimize gelene kadar kullanmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

2023 enflasyon tahmini yüzde 58 oldu. 24 tahmini yüzde 33 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 15.

Detaylar gelecek...