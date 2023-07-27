EMEKLiYE 6 AYLIK ZAM! Enflasyon tahmini açıklandı hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur maaşlarını kalem kalem hesapladık

Milyonca emeklinin Ocak zammının ipucu şimdiden geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu tahminini güncellemesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı şekillendi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 oldu.
Milyonca emeklinin Ocak zammının ipucu şimdiden geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu tahminini güncellemesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı şekillendi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 oldu.
İŞTE 6 AYLIK TAHMİN
Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, bu tahmine göre yüzde 31.92 çıkabilecek.
GÖZLER VERİLERDE
Bu yıl ek iyileştirmelerle birlikte Ocak'ta yüzde 30, Temmuz'da yüzde 25 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yapılacak kesin artış ise 2024'ün Ocak ayının başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.
EK İYİLEŞTİRME DE GÜNDEMDE
Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Ek iyileştirmelerin de sinyali geldi. Yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek ek iyileştirme de Ocak ayı zam oranlarına eklenecek. Ayrıca halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan taban emekli aylığı ödemesi de yapılacak çalışmalar kapsamında ele alınacak.
KÖK AYLIĞA YANSITILACAK
Emeklilerin Ocak zammı kök aylıklara yansıtılacak. Artışın yansıtılmasının ardından maaşı ve ek ödemesi toplamı belirlenen taban aylığın altında kalanların ödemesi bu tutara tamamlanacak. Üstünde olanlar ise kendi maaşı üzerinden maaş almaya başlayacak.
TABAN AYLIK DA ARTTI
Bu yılın Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.40 çıkmıştı. 14.60 puan ek iyileştirmenin bu orana eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 30'a yükseltilmişti. Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle ise taban aylık ödemesinde bir iyileştirme daha yapılmış, en düşük ödeme 7 bin 500 lira yapılmıştı. Bu ay da yüzde 19.77 çıkan Temmuz zamları yüzde 25'e yükseltilerek emeklilere ödendi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Önümüzdeki Ocak ayında da ikinci 6 aylık enflasyon oranı emeklilerin zammını gösterecek. Tabii zam oranı ek iyileştirmelerle yükseltilebilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda geçtiğimiz günlerde, "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayıp en iyi zammı yaptık. Emekli ve memur için yıl sonu yeni değerlendirme olabilir" açıklaması yapmıştı.
6 AYLIK ORANA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI
Mevcut maaş: 7.500,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 9.894,00 TL
Mevcut maaş: 7.600,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 10.025,92 TL
Mevcut maaş: 7.700,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 10.157,84 TL
Mevcut maaş: 7.800,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 10.289,76 TL
Mevcut maaş: 7.900,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 10.421,68 TL
Mevcut maaş: 8.000,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 10.553,60 TL
Mevcut maaş: 8.100,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 10.685,52 TL
Mevcut maaş: 8.200,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 10.817,44 TL
Mevcut maaş: 8.300,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 10.949,36 TL
Mevcut maaş: 8.400,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 11.081,28 TL
Mevcut maaş: 8.500,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 11.213,20 TL
Mevcut maaş: 8.600,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 11.345,12 TL
Mevcut maaş: 8.700,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 11.477,04 TL
Mevcut maaş: 8.800,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 11.608,96 TL
Mevcut maaş: 8.900,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 11.740,88 TL
Mevcut maaş: 9.000,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 11.872,80 TL
Mevcut maaş: 9.050,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 11.938,76 TL
Mevcut maaş: 9.100,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 12.004,72 TL
Mevcut maaş: 9.200,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 12.136,64 TL
Mevcut maaş: 9.300,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 12.268,56 TL
Mevcut maaş: 9.400,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 12.400,48 TL
Mevcut maaş: 9.500,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 12.532,40 TL
Mevcut maaş: 9.600,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 12.664,32 TL
Mevcut maaş: 9.700,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 12.796,24 TL
Mevcut maaş: 9.800,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 12.928,16 TL
Mevcut maaş: 9.900,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 13.060,08 TL
Mevcut maaş: 10.000,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 13.192,00 TL
Mevcut maaş: 10.100,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 13.323,92 TL
Mevcut maaş: 10.200,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 13.455,84 TL
Mevcut maaş: 10.300,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 13.587,76 TL
Mevcut maaş: 10.400,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 13.719,68 TL
Mevcut maaş: 10.500,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 13.851,60 TL
Mevcut maaş: 10.600,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 13.983,52 TL
Mevcut maaş: 10.700,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 14.115,44 TL
Mevcut maaş: 10.800,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 14.247,36 TL
Mevcut maaş: 10.900,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 14.379,28 TL
Mevcut maaş: 11.000,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 14.511,20 TL
Mevcut maaş: 11.100,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 14.643,12 TL
Mevcut maaş: 11.200,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 14.775,04 TL
Mevcut maaş: 11.300,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 14.906,96 TL
Mevcut maaş: 11.400,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 15.038,88 TL
Mevcut maaş: 11.500,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 15.170,80 TL
Mevcut maaş: 11.600,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 15.302,72 TL
Mevcut maaş: 11.700,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 15.434,64 TL
Mevcut maaş: 11.800,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 15.566,56 TL
Mevcut maaş: 11.900,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 15.698,48 TL
Mevcut maaş: 12.000,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 15.830,40 TL
Mevcut maaş: 12.100,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 15.962,32 TL
Mevcut maaş: 12.200,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 16.094,24 TL
Mevcut maaş: 12.400,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 16.358,08 TL
Mevcut maaş: 12.500,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 16.490,00 TL
Mevcut maaş: 12.600,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 16.621,92 TL
Mevcut maaş: 12.700,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 16.753,84 TL
Mevcut maaş: 12.800,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 16.885,76 TL
Mevcut maaş: 12.900,00 TL
% 31,92 zamlı maaş: 17.017,68 TL