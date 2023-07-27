EMEKLiYE 6 AYLIK ZAM! Enflasyon tahmini açıklandı hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur maaşlarını kalem kalem hesapladık

EK İYİLEŞTİRME DE GÜNDEMDE Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Ek iyileştirmelerin de sinyali geldi. Yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek ek iyileştirme de Ocak ayı zam oranlarına eklenecek. Ayrıca halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan taban emekli aylığı ödemesi de yapılacak çalışmalar kapsamında ele alınacak.

TABAN AYLIK DA ARTTI

Bu yılın Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.40 çıkmıştı. 14.60 puan ek iyileştirmenin bu orana eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 30'a yükseltilmişti. Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle ise taban aylık ödemesinde bir iyileştirme daha yapılmış, en düşük ödeme 7 bin 500 lira yapılmıştı. Bu ay da yüzde 19.77 çıkan Temmuz zamları yüzde 25'e yükseltilerek emeklilere ödendi.