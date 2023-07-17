Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten G20 toplantılarında görüşme trafiği: "Çok verimli görüşmeler yaptık..."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi.
ABD HAZİNE BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Şimşek, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, görüşme trafiğini sürdürdü. Şimşek'e temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.
Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga
Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya gelen Şimşek, Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile de görüştü.
Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong
Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni ile bir araya geldi.