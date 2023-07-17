Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten G20 toplantılarında görüşme trafiği: "Çok verimli görüşmeler yaptık..."

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Hindistan'da bulunan Yellen'ın, buradaki temasları kapsamında Şimşek ve Erkan ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Yellen'ın, Şimşek ve Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, görüşmede ayrıca, küresel ekonomik sorunları ele almak ve iki ülke ekonomisinde refahı artırmak için Türkiye ve ABD'nin G20'de dahil nasıl birlikte çalışabileceğinin ele alındığı kaydedildi.

GİRİŞİMLER SÜRECEK

İki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye'deki ABD yatırımlarının artırılması için iş dünyasının girişimleri de sürüyor. 19 Eylül'de ABD'de Türkiye Yatırım Konferansı düzenlenecek. Şimşek'in bu toplantıda Amerikalı yatırımcılar ile buluşması ve soruları yanıtlaması planlanıyor. Toplantı ABD'li yatırımcılarla Türk şirketlerini de buluşturacak.