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    • Ekonomi
    • 17.07.2023 18:21
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    • 17.07.2023 18:33
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    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten G20 toplantılarında görüşme trafiği: "Çok verimli görüşmeler yaptık..."

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi. Konuyla ilgili sosyal medyada hesabından açıklamalard bulunan Şimşek, "Çok verimli görüşmeler yaptık..." ifadelerini kullandı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın, Şimşek ve Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü aktarıldı. Bakanlığın açıklamasında, görüşmede ayrıca, küresel ekonomik sorunları ele almak ve iki ülke ekonomisinde refahı artırmak için Türkiye ve ABD'nin G20'de dahil nasıl birlikte çalışabileceğinin ele alındığı kaydedildi. ABD ve Türkiye arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şimşek’ten G20’de görüşme trafiği!

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi.

    ABD HAZİNE BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
    Bakan Şimşek, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, görüşme trafiğini sürdürdü. Şimşek'e temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.

    Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga

    Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya gelen Şimşek, Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile de görüştü.

    Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong

    Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni ile bir araya geldi.



        AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni

        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso

        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile de görüşme gerçekleştiren Şimşek, Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile de toplantı yaptı.

        Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland

        ABD'DEN AÇIKLAMA
        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü bildirildi.

        ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Hindistan'da bulunan Yellen'ın, buradaki temasları kapsamında Şimşek ve Erkan ile bir araya geldiği belirtildi.

        Açıklamada, Yellen'ın, Şimşek ve Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü aktarıldı.

        Bakanlığın açıklamasında, görüşmede ayrıca, küresel ekonomik sorunları ele almak ve iki ülke ekonomisinde refahı artırmak için Türkiye ve ABD'nin G20'de dahil nasıl birlikte çalışabileceğinin ele alındığı kaydedildi.

        GİRİŞİMLER SÜRECEK
        İki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye'deki ABD yatırımlarının artırılması için iş dünyasının girişimleri de sürüyor. 19 Eylül'de ABD'de Türkiye Yatırım Konferansı düzenlenecek. Şimşek'in bu toplantıda Amerikalı yatırımcılar ile buluşması ve soruları yanıtlaması planlanıyor. Toplantı ABD'li yatırımcılarla Türk şirketlerini de buluşturacak.

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        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten G20 toplantılarında görüşme trafiği: "Çok verimli görüşmeler yaptık..."
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