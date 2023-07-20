Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.07.2023 10:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2023 14:35
    ABONE OL

    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltildi! İşte piyasaların tepkisi: Dolar, Euro, Altın...

    Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi. Parasal sıkılaştırma politikasının devam edeceği bildirildi. Banka Haziran ayında politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltmişti.

    takvim.com.tr
    Merkez’in faiz kararı ne oldu?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Temmuz ayı faiz kararını açıkladı.

    Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

    Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

    Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

    Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

    Küresel enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, dünyanın birçok ülkesinde merkez bankaları parasal sıkılaştırma sürecine devam etmektedir.

    Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

    Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

    Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

        Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır.

        Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

        Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

        Piyasaların tepkisi
        Merkez Bankasının kararının ardından, dolar, euro ve Altın'ın ne yönde hareket edeceği de merak edildi.

        İşte dolar euro ve altının son durumu:

        UZMANLARIN BEKLENTİSİ NEYDİ?
        Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,5 ile yüzde 21,5 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

        YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 28,5
        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,5 oldu.
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hangi Kredi
            Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltildi! İşte piyasaların tepkisi: Dolar, Euro, Altın...
                loading
                SON DAKİKA