Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı: Zirvede 6 önemli mesaj!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen ekonomi zirvesinde 6 önemli mesaj verildi. Maliye politikaları kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirilerek elde edilecek mali alan vatandaşın refahını artırmak için kullanılacak. Gıda perakende, otomotiv sektöründeki stokçuluk, haksız uygulamalarla bağlantılı fahiş fiyat artışları önlenecek.

4 SAAT SÜRDÜ

Tek haneli enflasyon öncelikli hedef olacak, bütün kurumlar bunun için topyekün mücadele edecek. Rezervler güçlendirilecek, cari açık düşürülecek, reform adımlarıyla yatırımların önü açılacak. Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek Orta Vadeli Program'la 3 yıllık yol haritası ortaya konulacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Yılmaz başkanlığında dün toplandı. Ekonomideki gelişmeler, öncelikli politikalar, bütçe görünümü, Eylül'de açıklanacak Orta Vadeli Program hazırlık sürecinin değerlendirildiği toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katıldığı toplantı sonrası yapılan açıklamada mali disiplinin sağlanması, iç talebin dengelenmesi, cari açığın azaltılması, rezervlerin güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadeleye yönelik önemli adımlar atıldığı anımsatıldı. Depremin bütçe üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi, kaynak tahsisinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan vergi düzenlemeleri, tasarruf tedbirleriyle finansal istikrarın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. (Hazal ATEŞ)