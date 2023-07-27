Bağkur affı için de yeşil ışık bekleniyor! Staj çıraklık sigortası olana SGK tablosu ayyuka çıktı! 1 yıllık prim süresinin tamamı...

Türkiye'de emeklilik konusunda yapılan düzenlemelerle birlikte, çıraklık sigortası sahipleri için yeni bir umut doğuyor. Staj ve çıraklık mağdurlarının haklarının gözetilmesi için yeni çalışmaların başlatılması bekleniyor. Peki, staj ve çıraklık sigortası EYT'ye dahil edilecek mi? Bağkur affı gelecek mi? İşte merak edilenler...

Ancak düzenleme staj mağdurlarını kapsamıyor. Yani, EYT düzenlemesi staj ve çıraklık sigortasını kapsamıyor.

KİMLER İSTİSNA TUTULUYOR?

Burada iki istisna bulunuyor. Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.

1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor.