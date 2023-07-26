Son dakika: Fed faiz kararını duyurdu! 22 yılın en yüksek seviyesi

ABD 'de son açıklanan Haziran ayı enflasyonu yıllık yüzde 3 olarak 2 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.





ABD'DE DÜNKÜ VERİLER

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda aylık bazda 6,9 puan artışla 117'ye yükseldi. Böylece veri, Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak, yumuşak iniş düşüncelerini destekler nitelikte artış kaydetti.



Dün, ABD'de açıklanan S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 gerilerken, ülkenin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de aynı dönemde yıllık yüzde 1,7 azalış gösterdi.

Ayrıca, Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3'e yükseltirken, 2024 için yüzde 3'te sabit bıraktı.

Raporda, ABD'de borç limiti açmazının çözülmesinin ve yetkililerin ABD ile İsviçre bankacılığındaki türbülansı kontrol altına almak için attığı güçlü adımların finans sektörü risklerini azalttığına dikkat çekildi.



ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 1,8 ve 2024'te yüzde 1 büyümesinin beklendiği bildirilirken, IMF'nin nisan ayındaki tahminlerinde, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,6 ve 2024'te yüzde 1,1 büyüyeceği öngörülmüştü.

Öte yandan, ABD'de devam eden bilanço sezonunda dün finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li teknoloji şirketlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla gelirini yüzde 7 artırarak 74,6 milyar dolara çıkardı.

Microsoft'un geliri de geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 56,2 milyar dolara çıktı.

Söz konusu gelişmelerle, altının ons fiyatı yeni güne yüzde 0,1 azalışla 1.964 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 83 dolardan işlem görüyor.



Dün New York borsasında, yükseliş eğilimini üst üste 12. işlem gününe taşıyan Dow Jones endeksi günü yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 artışla tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.