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Bakan Mehmet Özhaseki duyurdu: Malatya'nın kalbi tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda ilk kazmayı vuruyoruz

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesi yoğun ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yerinde Dönüşüm projemiz kapsamında Malatya'nın kalbi tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 29 Temmuz Cumartesi günü ilk kazmayı vuruyor, çarşımızın yapımına başlıyoruz” dedi.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 17:57 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 17:57
Bakan Mehmet Özhaseki duyurdu: Malatya’nın kalbi tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda ilk kazmayı vuruyoruz

Deprem bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesi çerçevesinde Malatya'da depremden hasar gören tarihi Bakırcılar Çarşısı da yeniden inşa ediliyor.

MALATYA'DA YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLIYOR I VİDEO İZLE

MALATYALI DEPREMZEDELERDEN BÜYÜK İLGİ
İş yerlerini yerinde yapabilme imkanı bulan Malatyalı depremzedeler, projeye büyük ilgi gösteriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız 'Yerinde Dönüşüm' projemiz ile Malatya'mızda esnafımızın da yüzü gülüyor. 'Yerinde Dönüşüm' projemiz kapsamında Malatya'nın kalbi tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 29 Temmuz Cumartesi günü ilk kazmayı vuruyor, çarşımızın yapımına başlıyoruz."

293 DÜKKAN 165 ARAÇLIK OTOPARK
Sözlerinin devamında Bakan Özhaseki "Toplam 250 bin metre alanda inşa edeceğimiz Bakırcılar Çarşısı'nın ilk etabında 7 bin 600 metre alanda 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edeceğiz. Yerinde inşa edeceğimiz Bakırcılar Çarşısı'nı en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin ticari hayatını yeniden canlandıracak, iş yerlerimizi eski bereketli ve güzel günlerine kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

"YERİNDE DÖNÜŞÜM HEPİMİZİN ARZUSUYDU"
Bakanlığın denetiminde başlatılan "Yerinde Dönüşüm" projesinden memnun kaldıklarını ifade eden afetzede esnaflar, iş yerlerinin yeniden ayağa kaldırılmasıyla bölgedeki ekonomik hayatın canlanacağını dile getirdi.

'Yerinde Dönüşüm' projesiyle yıllardır çalıştıkları bölgede iş yerlerinin yeniden kurulacak olmasından mutluluk duyduğunu aktaran depremzede esnaflar, "Yerinde dönüşüm hepimizin arzusuydu, esnaflar ve vatandaşlar için on numara oldu. Bakırcılar Çarşısı Malatya'nın kalbi. İlk kazmanın Bakırcılar Çarşısı'nda vurulması bizi sevindirdi. Proje tamamlandığında ticaret de, insanlar da canlanacak. Herkese fayda sağlayacak. Allah'a şükür Cumhurbaşkanımızın verdiği sözler yerine getiriliyor. Bu sözler yerine geldiği müddetçe esnaf olarak çok memnun oluyoruz" dedi.

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