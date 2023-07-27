Bakan Mehmet Özhaseki duyurdu: Malatya’nın kalbi tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda ilk kazmayı vuruyoruz

293 DÜKKAN 165 ARAÇLIK OTOPARK Sözlerinin devamında Bakan Özhaseki "Toplam 250 bin metre alanda inşa edeceğimiz Bakırcılar Çarşısı'nın ilk etabında 7 bin 600 metre alanda 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edeceğiz. Yerinde inşa edeceğimiz Bakırcılar Çarşısı'nı en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin ticari hayatını yeniden canlandıracak, iş yerlerimizi eski bereketli ve güzel günlerine kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

'Yerinde Dönüşüm' projesiyle yıllardır çalıştıkları bölgede iş yerlerinin yeniden kurulacak olmasından mutluluk duyduğunu aktaran depremzede esnaflar, "Yerinde dönüşüm hepimizin arzusuydu, esnaflar ve vatandaşlar için on numara oldu. Bakırcılar Çarşısı Malatya'nın kalbi. İlk kazmanın Bakırcılar Çarşısı'nda vurulması bizi sevindirdi. Proje tamamlandığında ticaret de, insanlar da canlanacak. Herkese fayda sağlayacak. Allah'a şükür Cumhurbaşkanımızın verdiği sözler yerine getiriliyor. Bu sözler yerine geldiği müddetçe esnaf olarak çok memnun oluyoruz" dedi.