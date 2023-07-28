Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı, memur emeklisi maaş farkı ödeme takvimi! Tahsis No’ya göre...

Maaş ödemelerine göre, emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyorken, SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor. SSK ve BağKur emeklileri maaşlarını 17 Temmuz itibariyle almaya başladıklarından herhangi bir zam farkı oluşmamış oluyor.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada; '"Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz." sözlerini kullandı.