Emekliye yeni ödeme müjdesi geldi! O tarihte IBAN hesabına yatacak! %25 zamlı maaşa ek 9.000 TL cepte

Emekli promosyon u veren bankalar, yeni dönem için güncellenmiş kampanyalarını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payının etkisiyle emekli zammının yüzde 25 olarak belirlenmesinin ardından, ek gelir elde etmek amacıyla bankaların promosyon tutarlarını araştırmaya başladı. İş Bankası , Denizbank, Vakıf Bank, TEB, Garanti BBVA , Akbank , ING, Ziraat, Yapı Kredi ve Akbank, emeklilere özel promosyon kampanyaları sunan bankalar arasında yer alıyor. Peki, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte detaylar...

Bir dönem 10 bin liraya kadar çıkan promosyon yarışı halen devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte maaşlara zam yapılması bankaların rekabetini yeniden başlattı.

Emekli sayısının 16 milyona ulaşması bankaların da iştahını kabarttı. Maaşları kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar reklam kampanyalarını artırırken emeklilere ödenen promosyon lar konusunda da yarışa girdi.

Bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6 bin 250 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Kimi bankalarda da emekli yakınını getirenlere, her kişi için 250 lira ödeme yapılacağı duyuruluyor.

2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla kat kat arttı.