Emekliye yeni ödeme müjdesi geldi! O tarihte IBAN hesabına yatacak! %25 zamlı maaşa ek 9.000 TL cepte

DENİZBANK
SGK emekli maaşını ilk defa DenizBank'a aktarmayı taahhüt eden ve 3 yıl süre ile maaşını alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılacak.
Bankadan birden fazla emekli maaş alan emeklilere, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacak.
Standart Promosyon Kampanyası: 01.11.2022 -31.12.2023 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.
0 - 3.499 TL altı maaş alanlar 3.000 TL,
3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlar 3.500 TL,
7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlar 4.500 TL,
10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 5.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.
INGBANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre koşulsuz 8.500 TL nakit promosyon alabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL
10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanya 13 Mart 2023 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.
KUVEYT TÜRK
SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, Kuveyt Türk aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan tüm emekliler maaşlarına göre promosyon ödemesi alıyor.
Kuveyt Türk, 8.000 TL'ye varan promosyon ödemesi taahüdünde bulunuyor.
3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 4.800 TL,
3.500 TL ile 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 5.600 TL,
7.500 TL ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) emekli aylığı alanlara 7.200 TL,
10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 8.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi bankası emekli maaşını taşıyanlara 8.500 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yapıyor. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''6 Nisan 2023 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül ödenir.''
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emeklilere 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. SGK emekli aylığını 36 ay boyunca Türkiye Finans'tan alma taahhüdü veren müşteriler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 3.000 TL; 3.500 TL – 7.499 TL arasındaysa 3.500 TL; 7.500 TL – 9.999 TL arasındaysa 4.500 TL; 10.000 TL ve üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenecektir.
Ek promosyon tutarı için:
30 gün içerisinde en az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 250 TL; 3.500 TL – 7.499 TL arasındaysa 1.000 TL; 7.500 TL – 9.999 TL arasındaysa 1.500 TL; 10.000 TL ve üzerindeyse 2.000 TL ek nakit promosyon ödenecektir.
Yedek Hesap başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan müşterimizin bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 250 TL; 3.500 TL – 7.499 TL arasındaysa 500 TL; 7.500 TL – 9.999 TL arasındaysa 500 TL; 10.000 TL ve üzerindeyse 500 TL ek nakit promosyon ödenecektir.
Kampanya 31 Temmuz 2023 tarihine kadar emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan müşterileri kapsamaktadır.
İŞ BANKASI
İş Bankası emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Buna göre maaş aralığı;
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL promosyon ödemesi alır.