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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023, 18:13

Bakan Mehmet Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm" projesine ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Yerinde Dönüşüm" projesine ilişkin sosyal medyada hesabından paylaşımda bulundu. Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız "Yerinde Dönüşüm" projemiz ile Malatya'mızda esnafımızın da yüzü gülüyor." diyerek, "Yerinde Dönüşüm" projemiz kapsamında, Malatya'nın kalbi tarihî Bakırcılar Çarşısı'nda 29 Temmuz Cumartesi günü ilk kazmayı vuruyor, yapımına başlıyoruz 7 bin 600 m² alanda, 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edeceğiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında Malatya'da depremden hasar gören tarihi Bakırcılar Çarşısı da yeniden inşa ediliyor. İş yerlerini yerinde yapabilme imkanı bulan Malatyalı depremzedeler projeye büyük ilgi gösteriyor.

"BAKIRCILAR ÇARŞISI GÖRKEMLİ GÜNLERİNE KAVUŞACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız 'Yerinde Dönüşüm' projemiz ile Malatya'mızda esnafımızın da yüzü gülüyor. 'Yerinde Dönüşüm' projemiz kapsamında, Malatya'nın kalbi tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 29 Temmuz Cumartesi günü ilk kazmayı vuruyor, çarşımızın yapımına başlıyoruz. Toplam 250 bin metre alanda inşa edeceğimiz Bakırcılar Çarşısı'nın ilk etabında 7 bin 600 metre alanda, 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edeceğiz. Yerinde inşa edeceğimiz Bakırcılar Çarşısı'nı en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin ticari hayatını yeniden canlandıracak, iş yerlerimizi eski bereketli ve güzel günlerine kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

"YERİNDE DÖNÜŞÜM HEPİMİZİN ARZUSUYDU"

Bakanlığın denetiminde başlatılan "Yerinde Dönüşüm" projesinden memnun kaldıklarını ifade eden afetzede esnaflar, iş yerlerinin yeniden ayağı kaldırılmasıyla bölgedeki ekonomik hayatın canlanacağını dile getirdi.

'Yerinde Dönüşüm' projesiyle yıllardır çalıştıkları bölgede iş yerlerinin yeniden kurulacak olmasından mutluluk duyduğunu aktaran Malatyalı depremzede esnaflar, "Yerinde Dönüşüm hepimizin arzusuydu, esnaflar ve vatandaşlar için on numara oldu. Bakırcılar Çarşısı Malatya'nın kalbi. İlk kazmanın Bakırcılar Çarşısı'nda vurulması bizi sevindirdi. Proje tamamlandığında ticaret de, insanlar da canlanacak. Herkese fayda sağlayacak. Allah'a şükür, Cumhurbaşkanımızın verdiği sözler yerine getiriliyor. Bu sözler yerine geldiği müddetçe esnaf olarak çok memnun oluyoruz" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Bakan Mehmet Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm" projesine ilişkin paylaşım
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