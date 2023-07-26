Yüksek kiraya ’haksız kazanç’ cezası geliyor! Detaylar belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fahiş kira ve konut fiyatları için gerekirse ceza uygulayacağız" sözlerinin ardından gözler atılacak adımlara çevrildi. Piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla 'haksız kazanç elde edenlere' hapis cezası verilecek.
Yüzde 25 sınırına rağmen kiraları piyasa ortalamasının üzerinde artıran, fahiş kira artışına gidenlere yönelik Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme yapılacak. Ev sahipleri hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle soruşturma, dava açılabilecek.
Haklarında 3 yılla soruşturma açılan fırsatçı ev sahipleri mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecek. Adalet Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanacak yasal düzenleme yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak.
ARABULUCUYA GİDİLECEK
Kira sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi de Türk Borçlar Kanunu ile hüküm altında bulunuyor. Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle Haziran 2022'de hayata geçirilen kiraya yıllık yüzde 25 artış sınırlaması, Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu 1 Eylül itibariyle arabuluculuk sürecine tabi olacak. İhtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup, daha sonra dava açılabilecek.