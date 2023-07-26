Yüksek kiraya ’haksız kazanç’ cezası geliyor! Detaylar belli oldu





MALİYE, EMLAKÇI ODALARIYLA ÇALIŞIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı da kiralık konut, gayrimenkul satışlarının gerçek değerinin üzerinde beyan edilmesi, vergilendirilmesi konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Emlakçı odaları ile vergi daireleri bu konuda işbirliği yaparak vergi kaybını ve kayıt dışılığı önlemeyi amaçlıyor.



Bakanlık ekipleri, denetimlerde 5 yıl içinde ev alıp satanların kira ve gayrimenkulün değer artışı üzerinde beyanname vermeleri gerektiğini anımsatıyor. Kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilmesine yönelik çalışma da tamamlanacak.

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