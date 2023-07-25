Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmalara ilişkin flaş açıklama: "Özellikle ihracatçılarımızı rahatlatacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan ziyaretlerinin ardından diğer Körfez ülkelerine de bir ziyaretin gerçekleşme ihtimaline ilişkin soruya Yılmaz, "Körfez'den cidden iyi neticeler çıktı. Altyapısı hazırlanmış, belli bir olgunluğa getirilmiş konular, Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle sonuca ulaşmış oldu. Dolayısıyla aynı anlayışla başka ülkeler de olabilir tabii." yanıtını verdi.

Yılmaz, Körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde proje bazlı doğrudan yatırımların ağırlıklı olduğunu bildirerek, özellikle yenilenebilir enerjiye yatırım yapılacağını ve bakanların kendi sektörlerindeki projeleri muhataplarıyla çalışacağını belirtti.